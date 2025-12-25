Google One Aktion: 50 Prozent Rabatt auf Jahresabos – weihnachtliche Aktion jetzt auch in Deutschland

Mit einem Abo bei Google One lässt sich sowohl der Speicherplatz des Google-Kontos als auch der Umfang der KI-Funktionen rund um Gemini erweitern – das dürfte mittlerweile vielen Nutzern bekannt sein. Jetzt legt Google ein ganz besonderes Geschenk unter den Weihnachtsbaum, das interessierte Nutzer auf jeden Fall annehmen sollten: 50 Prozent Rabatt auf Jahresabos – jetzt auch in Deutschland!



Wir haben euch erst vor einigen Monaten die zahlreichen Google One-Abos sowie kürzlich die neuen Google One KI-Abos in der Übersicht präsentiert. Schaut man sich das Gebotene an – vom Speicherplatz über den steigenden Funktionsumfang bis zu den Gemini-Limits – kann man mit etwas Einblick in die Materie sicherlich zum Schluss kommen, dass die Abos gar nicht so teuer sind. Insbesondere dann, wenn man sich für ein Jahresabo entscheidet und zwei Monate geschenkt bekommt.

Jetzt ist auch in Deutschland eine Aktion gestartet, über die wir gestern erstmals berichtet und diese eigentlich für US-exklusiv gehalten hatten. Doch wie ich bereits schrieb, könnte das auch Hierzulande interessant werden – und so war es dann auch. Worum geht es? Nur für sehr wenige Tage bietet man euch 50 Prozent Rabatt auf Google One-Jahresabos. Das bedeutet, dass ihr ein Abo für 12 Monate abschließt und für dieses nur den halben Preis bezahlen müsst. Das kann eine ganz enorme Ersparnis sein.

Kleines Rechenbeispiel: Das beliebte Google One Premium-Abo mit 2 TB Speicherplatz kostet normalerweise 9,99 Euro pro Monat. Im Jahresabo sind es nur 99,99 Euro und dank der Aktion jetzt nur noch 49,99 Euro. Erst vor wenigen Wochen wurde das Premium-Abo mit Gemini-Funktionen aufgewertet, sodass der Preis eigentlich ein Witz ist. Natürlich vorausgesetzt, dass ihr den Speicherplatz und die Gemini-Features wirklich benötigt.









Darum lohnt sich diese Aktion

Ich habe hier im Blog schon häufiger geschrieben, dass das Google One-Abo sehr attraktiv ist – mehr als 200 Millionen zahlende Nutzer können sich auch kaum irren. Allein der Speicherplatz kann mit allen seriösen Konkurrenten mithalten und die Gemini-Funktionen runden es vollkommen ab. Jetzt das Ganze noch zum halben Preis und es ist ein No-Brainer. Wer immer wieder einmal über ein solches Abo nachgedacht hat, sollte jetzt in jedem Fall zuschlagen.

Jeder Google-Nutzer weiß, dass Gemini DAS Fokusprodukt ist und es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch 2026 bleiben wird. Es kann daher nicht schaden, sich jetzt für das gesamte Jahr 2026 aufzustellen und mit einem Google One-Abo oder gar einem Google AI-Abo einen größeren Funktionsumfang zu erhalten. Leider gilt das Abo nur für Neukunden, aber vielleicht wird man ja schon bald auch ein Goodie für Bestandsnutzer in petto haben.

Schaut einfach einmal auf der Google One Aktionsseite nach, ob ein solches Jahresabo etwas für euch ist. Die Aktion läuft nur bis einschließlich 31.12.2025.

» Google News Audio Briefing: Neue KI-Funktion für den schnellen Nachrichtenüberblick – erstellt News-Podcast

Letzte Aktualisierung am 2025-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.