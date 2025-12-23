Google News Audio Briefing: Neue KI-Funktion für den schnellen Nachrichtenüberblick – erstellt News-Podcast

Für viele Nutzer ist die Plattform Google News auch heute noch eine der ersten Anlaufstellen für Schlagzeilen sowie einen Überblick der aktuellen Lage. Jetzt soll auch dort verstärkt die KI zum Einsatz kommen und den Nutzern dabei helfen, ein noch bequemeres Briefing zu erhalten. Das Google News Audio Briefing erstellt einen Podcast-artigen Nachrichtenüberblick.



Wenn man sich erst einmal gut eingerichtet hat, lässt sich mit Google News ein schneller und bequemer Nachrichtenüberblick verwenden. Dort werden basierend auf Interessen und Relevanz Schlagzeilen gezeigt und je nach Thematik mehrere Quellen oder auch Hintergrundinformationen auf externen Webseiten verlinkt. Eine sehr gute Anlaufquelle, die auch heute noch von vielen Menschen gerne genutzt wird.

Um es den Nutzern zu erleichtern, einen schnellen – aber nicht zu hektischen – Nachrichtenüberblick zu erhalten, wird jetzt die neue Funktion Google News Audio Briefing ausgerollt. Dabei handelt es sich um eine von der KI erstellte Zusammenfassung von Inhalten, die als eine Art Podcast oder auch Nachrichtensendung vorgelesen werden. Man könnte das sicherlich mit den morgendlichen Radionachrichten vergleichen, die man vielleicht am Frühstückstisch oder im Auto hört – nur in personalisierter und ausführlicherer Form.

Ein solcher Überblick ist je nach Nachrichtenlage unterschiedlich lang. Erste Nutzer berichten von Längen zwischen 13 und 17 Minuten. Es ist also schon recht ausführlich, könnte aber zukünftig sicherlich auch in der Länge konfiguriert werden oder in verschiedenen Varianten zur Verfügung stehen. Google hat das neue Tool bereits angekündigt, allerdings im Rahmen eines Testlaufs und auch nur mit teilnehmenden Publikationen.

Für welche Nutzer oder Regionen die Funktion bzw. ein solcher Audio-Nachrichtenüberblick zur Verfügung steht, ist noch unklar. Auch außerhalb der USA soll sich das Feature bereits gezeigt haben.

