Pixel Kamera: Entwickler veröffentlichen ganz neue Kamera-App – steigert Bildqualität und verzichtet auf KI

Das Entwickler-Team hinter der populären Pixel Kamera hat quasi seit dem Start immer wieder Wunderwerke vollbracht und dabei die Qualitätsgrenzen mehrfach verschoben – in den ersten Jahren auch ganz ohne KI-Effekte. Kürzlich haben ehemalige Google-Entwickler hinter der App das neue Projekt Indigo veröffentlicht, mit dem man wieder große Ziele verfolgt: Die Fotografie soll unter dem Dach von Adobe erneut auf ein höheres Level gehoben werden.



Die Pixel Kamera gehört seit dem Start der Google-Smartphones zu den stärksten Apps im Fotografie-Bereich, das steht außer Frage. Während man heute stark auf KI-Effekte setzt und Dinge in die Bilder bringt, die in der Realität gar nicht zu sehen sind bzw. Dinge entfernt, wurden in den ersten Jahren andere Schwerpunkte gesetzt. Damals ging es darum, die Grenzen des Machbaren zu verschieben und den letzten Tropfen Bildqualität aus den Sensoren herauszuquetschen. Man hat aus einer durchschnittlichen Kamera-Hardware das Maximum herausgeholt.

Jetzt hat ein Team um die beiden Google-Veteranen Marc Levoy und Florianz Kainz (unter anderem verantwortlich für den Pixel Kamera Nachtmodus) das neue Projekt Indigo unter dem Dach von Adobe veröffentlicht. Die Entwickler sollen nicht weniger als fünf Jahre an einer neuen Kamera-App gearbeitet haben, die zunächst für iOS veröffentlicht wurde. Man hat sich das Ziel gesetzt, noch einmal die Grenzen der erreichbaren Kameraqualität zu verschieben, so wie man das in früheren Jahren immer wieder getan hat. Natürlich kommt KI zum Einsatz, aber diese soll nur die Rohdaten optimieren und Fotos zusammensetzen, ohne dass Dinge erschaffen oder ausgeblendet werden.

Man drückt die Mission ganz simpel aus: Indigo halluziniert nicht, sondern bildet das ab, was wirklich zu sehen ist. Dafür nimmt die App nach dem Druck auf den Auslöser 32 Bilder auf und setzt diese zusammen. Zum Vergleich: Die Pixel Kamera nimmt maximal 15 Bilder auf. Indigo liefert wohl gestochen scharfe Bilder, die ihr euch beispielhaft in der unten eingebundenen Galerie ansehen könnt. Die App soll außerdem Reflexionen von glatten Oberflächen bzw. Fensterscheiben auf Knopfdruck entfernen können und besitzt einen Profi-Modus mit zusätzlichen Einstellungsmöglichkeiten. Aktuell steht die App nur für iOS bereit, soll aber schon bald auch für Android starten.









