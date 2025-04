Google-Startseite: Große Veränderungen kommen – ‚auf einen Blick‘-Widget und Discover-Nachrichten starten

Seit vielen Jahren gehört die Google Startseite zu den meistbesuchten Webseiten im Internet, sodass jede Änderung eine große Bedeutung haben kann. Schon bald soll es einen regelrechten Neustart geben, denn Google hat angekündigt, dass die aufgeräumte Startseite sehr viel mehr Inhalte bekommen kann. Vom Nachrichtenstream über das Wetter bis zu Widgets und Infoleisten ist alles dabei.



Im vergangenen Jahr haben wir euch alle Google-Startseiten seit 1998 gezeigt und dabei unterstrichen, dass diese seit bald drei Jahrzehnten in ihrer Grundstruktur unverändert ist und vor allem zwei Werte hochleben lässt: Aufgeräumt und mit Konzentration auf das Wesentliche. Doch damit ist es bald vorüber, denn jetzt hat man offiziell angekündigt, was schon seit mindestens zwei Jahren bekannt ist und auch immer wieder gesichtet wurde.

Der Discover Feed kommt auf die Google Startseite und wird somit die von Android-Smartphones bekannte endlose Nachrichtensammlung auf den Desktop bringen. Dieser soll sich direkt auf der Startseite befinden, mindestens einen Eintrag ohne Scrollen zeigen und in weitere Folge durch das Scrollen viele weitere Nachrichten laden. Also eine sehr ähnliche Umsetzung wie am Smartphone – nur diesmal für den Desktopbrowser.

Aber das ist nicht die einzige Neuerung, denn so wie die neue Widgetleiste im Discover Feed kommt diese auch auf den Desktop. Dabei handelt es sich um eine schnelle Sammlung von Informationen, die über das Wetter, Aktienkurse, vergangene Suchanfragen und Ähnliches informieren. Durch die Positionierung auf der Google-Startseite ergeben sich dort künftig sicherlich viele weitere Möglichkeiten.









Die Google-Startseite bläht sich auf

Dass es diesen Umbau geben wird, ist schon seit mindestens zwei Jahren bekannt und hat sich auch immer wieder sehr vereinzelt bei Nutzern gezeigt. Angesichts der Bedeutung der Startseite sowie dessen sicherlich strenge Anforderungen an die Ladezeit und dennoch klarer Struktur ist ein solch langer Testlauf nicht wirklich überraschend. Dass sich in dieser langen Zeit aber praktisch nichts getan hat, zeigt, dass dieser Bereich sicherlich keine Dynamik entwickeln wird.

Ich hatte schon vor zwei Jahren hier im Blog philosophiert, dass eine vollgestopfte Google-Startseite keine gute Idee ist und man daher eher eine optionale zweite Version schaffen sollte. Ganz so wie das vor vielen Jahren vollständig mit Widgets personalisierbare iGoogle. Doch selbst auf den offiziellen Fotos sieht es nicht danach aus, als wenn die Nutzer diese Inhalte abschalten oder eine Version umschalten könnten.

Ob sich Google von der Bing-Startseite inspirieren ließ oder auch einfach eine prominente neue Stelle für die Positionierung wichtiger Elemente schaffen wollte, werden wir wohl nicht erfahren. Ist das erst einmal ausgerollt, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis sich dort Gemini und Werbeanzeigen befinden.

» Google NotebookLM: Gemini bringt neue Zufallsfunktion – lasst euch zu einem zufälligen Thema informieren

» Google Uhr: Schon gewusst? So könnt ihr einen Wecker für einen ausgewählten Zeitraum einfach pausieren

Letzte Aktualisierung am 2025-04-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!