Google Uhr: Schon gewusst? So könnt ihr einen Wecker für einen ausgewählten Zeitraum einfach pausieren

Die Osterferien haben begonnen, sodass viele Smartphone-Nutzer ihren Wecker wieder für einige Tage ausschalten können. Das ist kein Problem, doch wer sorge davor hat, das Einschalten zu vergessen, kann sich mit einem kleinen Trick behelfen. Die Android-App Google Uhr bietet eine kaum bekannte Pausenfunktion, mit der sich ein Alarm für einen zuvor festgelegten Zeitraum einfach pausieren lässt.



Viele Nutzer dürften den inneren Zwang kennen, am Abend mehrfach auf den Wecker bzw. die Wecker-App zu schauen und zu kontrollieren, ob der Alarm für den nächsten Tag aktiviert ist. Vor allem nach dem Ende des Urlaubs oder der Ferien ist das ein Thema. Mit der Android-App Google Uhr könnt ihr euch das ersparen, denn diese bietet nicht nur eine ganze Reihe von Wecker-Regeln, sondern auch eine Pausefunktion für die Ferien. Wer das mögliche Einschalten-vergessen nicht riskieren will, kann dieses Feature verwenden.

So könnt ihr einen Wecker pausieren

Öffnet zur Nutzung der Pausenfunktion einfach die Google Uhr auf dem Smartphone und wechselt in den bekannten Weckerbereich. Jetzt wählt ihr den zu pausierenden Wecker aus und erweitert dessen Details, sodass alle Einstellungen sichtbar werden. Erst an dieser Stelle zeigt sich der gewünschte Eintrag, der normalerweise gut versteckt ist: Tippt einmal auf „Wecker pausieren“ und schon kann es losgehen. Es öffnet sich ein Kalender-Overlay, in dem ihr genau festlegen könnt, in welchem Zeitraum die Pause erfolgen soll. Es lässt sich sowohl ein Startdatum als auch ein Enddatum auswählen.

Der Wecker bleibt weiterhin aktiviert und wird am Ende dieser Pause wieder zuverlässig läuten. Das ist nicht nur für Ferien und Urlaub praktisch, sondern auch für Feiertage oder andere Ausnahmefälle, für die man den Wecker nicht vollständig deaktivieren oder dessen Regeln ändern möchte.

Ich denke, das ist eine sehr praktische Funktion, die trotz der einfachen Erreichbarkeit wohl nur den wenigsten Nutzern überhaupt bekannt sein dürfte. Probiert das doch einfach einmal in der jetzt beginnenden Osterferienzeit aus. Verschwendet keinen Gedanken an euren Wecker, sondern genießt die schöne Zeit ohne Stress. Jeder kleine Schritt kann dabei helfen – auch der morgendliche Wecker.

