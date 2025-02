YouTube Premium Lite: Günstiges Werbefrei-Abo wird in Deutschland starten – alle Infos zum neuen Paket

Wer die Videoplattform YouTube gerne weitgehend werbefrei nutzen und nicht so viel für dieses Angebot bezahlen möchte, bekommt in Kürze eine interessante Alternative: Google hat jetzt den geplanten Start von YouTube Premium Lite für Deutschland offiziell bestätigt und dürfte das neue Paket wohl schon in den nächsten Tagen für alle Nutzer ausrollen. Auf das abgespeckte Abo dürften viele Nutzer gewartet haben.



YouTube ist mit dem Premium-Abo enorm erfolgreich, denn dieses hat nicht nur mehr als 100 Millionen Abonnenten, sondern fährt auch Milliarden-Umsätze für die Videoplattform ein. Das Abo bietet eine Reihe von Vorteilen, wobei die wichtigsten mit Sicherheit die Werbefreiheit sowie der unbeschränkte Zugriff auf YouTube Music sind. Erstes ist die Hauptmotivation für das Abo, während Zweites eher zusätzlich im Paket liegt und von einigen Nutzern gar nicht verwendet wird.

YouTube Music wird es wohl auch sein, das so manchen Nutzern vom Premium-Abo abhält, das mit derzeit 12,99 Euro dann doch etwas zu teuer ist, nur um keine Werbung zu sehen. Das weiß man bei Google seit langer Zeit und experimentiert schon seit Sommer 2023 mit einem Lite-Abo, das im Laufe der Zeit immer wieder für kleine Testgruppen freigeschaltet wurde und erst im vergangenen Herbst noch einmal für wenige Tage oder gar nur Stunden in Deutschland gestartet wurde. Einige Nutzer können es seitdem verwenden, andere können bald nachziehen.

Jetzt hat Google gegenüber Bloomberg angekündigt, die neue Aboform YouTube Premium Lite in Kürze in einigen Ländern starten zu wollen. Neben den USA und Australien recht überraschend auch in Deutschland. Dass Deutschland zur ersten Welle gehört, kommt nicht ganz so häufig vor, zeigt aber wohl die Relevanz, die das Angebot hierzulande in den kurzen Testphasen gehabt haben muss. In Kürze wird es dauerhaft aufgenommen.









Was ist YouTube Premium Lite?

Bei YouTube Premium Lite handelt es sich um eine abgespeckte Form des Premium-Abos, das sich grundlegend nur darauf konzentriert, den Nutzern keine (oder sehr viel weniger) Werbung anzuzeigen. Der Zugriff auf YouTube Music fällt weg, der Download ist nicht möglich und das Paket kann nicht mit der Familie geteilt werden. Der einzige echte Vorteil ist es also, dass ihr keine Werbespots mehr vor oder innerhalb eines Videos zu sehen bekommt. Wobei YouTube allerdings nur davon spricht, dass „ein Großteil aller Videos“ keine Werbung hat. Man hat also die Hintertür offen, dass die Plattform nicht vollkommen werbefrei sein muss.

In der Testphase lag der monatliche Preis bei 5,99 Euro. Aus der Ankündigung geht nicht hervor, wie teuer das Angebot beim Start sein wird. Ich denke, mit 5,99 Euro oder vielleicht 6,99 Euro ist man gut dabei und könnte so manchen Nutzer davon überzeugen, ein solches Abo abzuschließen. Insbesondere mit Blick auf die Werbeblocker-Nutzer, die derzeit von YouTube regelrecht geärgert werden und das Abo sowohl aus Prinzip als auch aus finanziellen Gründen und den YouTube Music-Zwang nicht abschließen wollen. Premium Lite wäre da eine gute Alternative.

Wann das Abo starten wird und was es kosten soll, hat der Google-Sprecher noch nicht verraten. Da man es aber nun schon angekündigt hat, wird es mit Sicherheit nicht mehr lang dauern.

[Bloomberg]

