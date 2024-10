Android & ChromeOS: Google stoppt Ferrochrome – Projekt sollte ChromeOS auf Pixel-Smartphones bringen

Die beiden Betriebssysteme Android und ChromeOS sind zumindest optisch in den letzten Jahren immer weiter zusammengewachsen, doch strukturell gibt es jetzt nur wenige Überschneidungen. Einem vor einiger Zeit für viel Aufmerksamkeit sorgendes Projekt zieht Google jetzt den Stecker und schafft damit immerhin in eine Richtung Fakten: Ein ChromeOS auf Android-Smartphones wird es vorerst nicht geben.



Es war ein sehr interessantes Projekt, das Google hinter verschlossenen Türen einigen Partnern präsentierte und allein aufgrund seiner Bedeutung dennoch den Weg nach Außen fand: Mit „Ferrochrome“ ließ sich ChromeOS auf Android-Smartphones ausführen. Zwar haben wir kein Bildmaterial zu Gesicht bekommen, aber allein die Tatsache einer solchen Verknüpfung sorgt natürlich für große Spekulationen. Google beeilte sich daher, das Ganze als reine Tech-Demo für Fachpublikum abzutun. Aber warum sollte man seine wichtigen Partner mit Dingen langweilen, hinter den keinerlei echtes Projekt steckt?

Wir werden es wohl nie erfahren, aber jetzt wissen wir, dass Google das Projekt nicht weiter verfolgt: In einem Commit rund um ChromeOS gibt es nun das Statement, dass man die „Ferrochrome App“ nicht ausliefern und auch nicht weiter unterstützen wird. Damit ist klar, dass ChromeOS nicht auf die Pixel-Smartphones kommt. Zumindest nicht mit diesem Projekt. Denn ein Projekt-Aus muss nicht heißen, dass man das gesamte Unterfangen begräbt. Stattdessen könnte die Entwicklung einfach an anderer Stelle weitergehen und einem anderen Team übergeben werden. In diesem Fall halte ich das aber für unwahrscheinlich.

Erst am Wochenende hatte ich hier im Blog darüber spekuliert, ob Android irgendwann ChromeOS ersetzen könnte – also genau die andere Richtung. Das aktuelle Projekt-Aus könnte diese Spekulation gar befeuern, denn wenn Google ein Zusammenwachsen verfolgt und Projekt A-nach-B gescheitert ist, dann konzentriert man sich eben auf Projekt B-nach-A.

