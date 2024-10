Google Websuche: Blauer Haken soll Unternehmens-Webseiten verifizieren – Google bestätigt Testlauf

Was in den großen sozialen Netzwerken funktioniert, kann wohl auch in der Google Websuche nicht so verkehrt sein. In diesen Tagen berichten einige Nutzer davon, dass sie direkt in den Suchergebnissen blaue Haken hinter einigen Webseiten sehen, die die Identität bestätigen sollen. Google hat das Experiment mittlerweile bestätigt, die offenen Fragen bisher aber noch nicht geklärt.



In der Google Websuche tauchen in diesen Tagen bei einigen Nutzern blaue Haken hinter den Suchergebnissen auf. Diese sollen laut einer Quickinfo (siehe Screenshot) darauf hindeuten, dass sich hinter der Webseite bzw. der URL das Unternehmen befindet, für das es sich ausgibt. In dem Beispiel verifiziert der blaue Haken, dass sich hinter der Webseite apple.com auch tatsächlich das Unternehmen Apple befindet. Ähnliches zeigt sich bei Microsoft.

Natürlich wissen die allermeisten Nutzer, dass es sich dabei um offizielle Webseiten handelt. Doch Phisher und sonstige Betrüger sind bekanntlich raffiniert und wenn sich plötzlich etwa appple.com ganz oben befindet oder microsotf.com, dann stecken dahinter sicherlich nicht die Unternehmen selbst – bei einem schnellen Blick fällt das den Nutzern aber auch gar nicht auf. Und das waren jetzt noch einfache Beispiele. Von daher hat ein solcher Haken sicherlich auch in der Google Websuche eine Daseinsberechtigung und ist als Vorschranke zum ohnehin weit verbreiteten Google Safe Browsing zu sehen.

Google hat diesen Testlauf bereits bestätigt, den man in Zusammenarbeit mit einigen großen Unternehmen durchführt. Interessant wird das später bei deutlich kleineren Unternehmen, die einer echten Zertifizierung benötigen werden. Wie Google dies sicherstellen will, welche Seite aktiv werden muss und ob das mit Kosten verbunden sein wird (so wie bei X und Meta), ist noch nicht bekannt.

[The Verge]