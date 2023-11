Pixel Update: Die ersten Updates für Pixel 8 und Pixel Watch 2, Display-Infos, Pixel Experience Store und mehr

Die erste volle Pixel-Woche im November geht zu Ende und brachte uns auch diesmal wieder eine Reihe neuer Infos rund um die aktuellen Pixel-Produkte – von ausgerollten Updates, fehlenden Updates, Infos zu den neuen Displays bis hin zu neuen Technologien und dem Pixel Experience Store. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab eine Reihe von erstmaligen Updates für die neuen Produkte, den monatlichen Rollout, die Eröffnung eines Pixel Experience Stores und Blicke auf Googles neue Display-Strategie. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Google setzt auf Super-Actua-Displays

Mit den Pixel 8-Smartphones hat Google die Super-Actua-Displays eingeführt und damit gleich in der ersten Generation den Spitzenplatz erklommen. Es zeigt sich, dass man auf dem richtigen Weg ist und diesen Bereich möglicherweise in Zukunft zum neuen Wettlauf erheben will.

» Google startet neuen Display-Wettlauf mit den Pixel-Smartphones

So wurde die Pixel 8-Kameraleiste entwickelt

Die Pixel 8-Smartphones setzen, wie schon die beiden Vorgänger, auf die auffällige Kameraleiste auf der Rückseite. Jetzt haben die Hardware-Designer verraten, wie sie diese Komponente mit der aktuellen Generation weiterentwickelt haben. Mittlerweile hat man diese als Signature-Element erhoben und versucht gar nicht mehr, die Kamera zu verstecken – sondern genau das Gegenteil.

Mit Pixel Buds die Herzfrequenz messen?

Google Research hat ein neues Projekt entwickelt, das es ermöglicht, mit praktisch allen ANC-Kopfhörern die Herzschlagfrequenz zu messen. Damit könnten auch die Pixel Buds Pro zum Pulsmesser werden, was sicherlich ein interessantes Einsatzgebiet wäre.

» Neue Google-Technologie misst Herzschlagfrequenz mit ANC-Kopfhörern

Die aktuellen Pixel-Probleme

Rund um die Pixel-Smartphones gab es noch vor wenigen Tagen plötzlich eine ganze Reihe von Problemen. Dazu gehört der Farbstich auf dem AoD, das schwerwiegende Speicherproblem, die Hitzeentwicklung sowie ein Lade-Problem mit der Pixel Watch 2. Zwei von vier Problemen sollten mittlerweile dank des November-Updates gelöst sein.

» Das sind (waren) die aktuellen Pixel-Probleme

Pixel Experience Store

Google führt in Taiwan das Konzept der Pixel Experience Stores ein. Dabei handelt es sich um eine Art Popup Store auf Rädern, den man auf Freiflächen aufbaut und den Nutzern die neuesten Pixel-Produkte näherbringt. Wir zeigen euch viele Fotos aus dem Inneren und auch dem schicken Äußeren des Stores.

» Google startet neue Pixel Experience Stores

Pixel-Smartphones erhalten das November-Update

Trotz kürzlich verkündeter Strategie-Änderung für die Updates hat Google am Rollout festgehalten und die Software-Aktualisierung für die Pixel-Smartphones noch am Montag veröffentlicht. Diese haben neben den bereits erwähnten Bugfixes auch das aktuelle Android-Sicherheitsupdate für November im Gepäck.

» Das steckt im November-Update der Pixel-Smartphones

Pixel Watch 2 erhält Update

Nicht nur Smartphone-Nutzer durften sich freuen, sondern auch die Pixel Watch 2 hat das November-Update erhalten. Allerdings nur die Wifi-Variante, während sich Nutzer der LTE-Variante noch etwas länger gedulden müssen. Auch die Pixel Watch der ersten Generation hat noch kein Update erhalten.

Jetzt Gratis Pixel Watch 2 oder Pixel Buds Pro sichern

Das solltet ihr nicht verpassen: Ihr könnt euch jetzt noch für eure Pixel 8-Prämie registrieren und somit das versprochene Geschenk für den Kauf des Pixel 8 oder Pixel 8 Pro erhalten. Habt ihr das Pixel 8 bei einem teilnehmenden Händler gekauft, erhaltet ihr einen Gutschein für die Pixel Buds Pro. Habt ihr euch für das Pro-Modell entschieden, gibt es eine Pixel Watch 2. Das Ganze funktioniert nicht von selbst, sondern ihr müsst aktiv werden.

Tut das nicht zu spät, sonst könnten die Prämien vergriffen sein und vielleicht durch andere Produkte ersetzt werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass Google die Prämien ausgehen.

» So könnt ihr euch eure Pixel-Geschenke sichern

