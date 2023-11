Pixel Buds: Google kann Kopfhörer zur Herzfrequenz-Messung nutzen – kommt das große Health-Update?

Google ist seit vielen Jahren im Gesundheitsbereich aktiv und dürfte mit Fitbit wohl gerade erst an der Oberfläche dessen kratzen, was in Zukunft mit smarten Geräten möglich sein soll. Jetzt hat das unabhängige Forscherteam von Google Research ein interessantes Projekt vorgestellt, mit dem sich die Herzfrequenz der Nutzer ganz einfach per Kopfhörer messen lassen soll. Dafür ist lediglich ANC und ein Software-Update notwendig.



Smarte Kopfhörer wie die Pixel Buds bieten eine ganze Reihe von Zusatzfunktionen, doch bisher drehen sich diese hauptsächlich um den Musikkonsum, das Telefonieren oder sonstige Audio-Aktivitäten. Vielleicht kommt in Zukunft eine weitere Funktion dazu, die sich die Tatsache zunutze macht, sehr nah am (man könnte in dem Fall sogar sagen „im“) Körper des Nutzers positioniert sein. Denn dank ANC (Active Noise Cancelling) ist es möglich, die Herzfrequenz des Trägers zu messen.

Dazu wird lediglich von den verbauten Kopfhörern und Mikrofonen ein Ultraschall-Signal gesendet und durch dessen Rückkopplung ist es möglich, den Herzschlag zu erfassen. Das ist nicht weiter überraschend, denn das Ohr ist gut durchblutet und bekanntlich kann man darin auch Fieber messen. Laut den Forschern von Google Research sind die bisherigen Ergebnisse sehr positiv zu bewerten. Man hat das Ganze mit 153 Personen getestet und die Ergebnisse wichen wohl nur um 2 bis knapp 3 Prozent von der Realität ab. Das ist sicherlich akzeptabel und liegt über der Smartwatch-Messung.

Derzeit ist das nur ein Forschungsprojekt und es ist nicht gesagt, dass das Pixel Buds-Team dieses aufgreifen wird. Doch die Möglichkeit besteht und wird vielleicht wird Google so etwas schon im nächsten Jahr mit einer kommenden Pixel Buds-Generation präsentieren. Dann vielleicht noch „powered by Fitbit“, um den Kreis zwischen Fitbit und Pixel auch in diesem Bereich zu schließen.

