Pixel Update: Neue Leaks zu den Pixel 8-Smartphones, fast offizielle Pixel Watch 2-Infos und Phone Simulator

Die letzte volle Pixel-Woche im August geht zu Ende und brachte uns in den letzten Tagen eine Reihe neuer Leaks rund um die Pixel Watch 2 und die Software der kommenden Pixel 8-Smartphones. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab neue Leaks zur kommenden Pixel Watch 2 – diesmal sogar von offizieller Seite und eine Reihe von Einblicken in die Software der kommenden Pixel 8-Smartphones. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Offizielle Pixel Watch 2-Spezifikationen

In eineinhalb Monaten kommt die Pixel Watch 2 auf den Markt und mittlerweile sind schon sehr viele Informationen zur Smartwatch bekannt geworden. Vor wenigen Tagen ist die Pixel Watch 2 dann überraschend in der Google Play Store Developer Console aufgetaucht, in der als mehr oder weniger offizielle Quelle viele Spezifikationen zusätzlich verraten oder bereits bekannte Informationen bestätigt wurden.

Im folgenden Artikel findet ihr alle bisher bekannten Spezifikationen, inklusive derer, die auch nach dem Play Store-Leak noch nicht offiziell bekannt geworden sind.

» Google Play Store leakt die Pixel Watch 2









Neue Google Kamera-App für Pixel 8

Die Pixel 8-Smartphones werden, so wie jede andere Pixel-Generation zuvor, eine Reihe von neuen Kameratricks mitbringen und dazu passend auch eine neue Version der Google Kamera-App. Jetzt ist diese erstmals geleakt worden und zeigt die neue Oberfläche, bei der an vielen Stellen nachgelegt wurde. Mindestens eine Änderung dürfte noch für Diskussionen sorgen, Stichwort Muskelgedächtnis.

» Das ist die neue Google Kamera-Oberfläche

Pixel Fold vs. Samsung Galaxy Z Fold5

Das Pixel Fold hat den JerryRigEverything-Biegetest nicht überstanden, ganz im Gegensatz zum Samsung Galaxy Z Fold5. In weiteren Testläufen zeigt sich aber, dass Googles Smartphones gar nicht so weit von der Samsung-Qualität entfernt ist, die immerhin schon vier Jahre Zeit hatte, um zu reifen und solche Schwachstellen auszumerzen.

» Pixel Fold und Samsung Galaxy Z Fold5 im Biegetest

Pixel Phone Simulator ist da

Google hat den Pixel Phone Simulator veröffentlicht, mit dem sich aus einer Reihe von aktuellen Generationen ein Pixel-Smartphone auswählen und dieses in eingeschränkter Form direkt im Browser ausprobiert werden kann. Es gibt auch eine Reihe von Tutorials, in denen sehr genau erklärt wird, wie so manche Funktion genutzt werden kann.

» Pixel Phone Simulator zum Ausprobieren der Smartphones im Web

Pixel 8 und Pixel 8 Pro ohnen SIM-Slot?

Kommen die Pixel 8-Smartphones ohne SIM-Slot auf den Markt und orientieren sich damit ein weiteres Mal am Apple iPhone? Zumindest für den US-Markt könnte das der Fall sein und in weitere Folge dann sicherlich auch für den europäischen Markt. Dank eSIM wäre das durchaus denkbar und vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn Google in diesem Bereich den ersten Schritt geht.

» Pixel 8-Smartphones nur mit eSIM?

Pixel Glass: Google gibt auf

Man hatte große Pläne rund um Pixel Glass, doch aus diesen wird in den nächsten Jahren nichts mehr werden. Das Projekt wurde eingestellt und Google ist nun auf der Suche nach Hardware-Partnern, die schon 2025 eine erste Version einer Augmented Reality-Brille mit dem Betriebssystem Android XR auf den Markt bringen sollen. Vermutlich wird es wieder Samsung werden.

» Google will kein Pixel Glass mehr produzieren









Google Rekorder auf Pixel 8-Smartphones

Der Google Rekorder dürfte parallel zu dem Start der Pixel 8-Smartphones ein neues Feature erhalten, das vielleicht nur auf diesen Smartphones möglich ist. Eine Künstliche Intelligenz soll dafür sorgen, dass der Text der automatischen Transkriptionen zusammengefasst werden soll. Solche Funktionen verbreiten sich derzeit auf einigen Apps und Plattformen, sodass ein Start innerhalb des Google Rekorder gar keine so große Überraschung wäre.

Überraschend ist hingegen, wie das Ganze funktionieren soll: Denn diese Funktion soll keine Cloud-Anbindung benötigen und vollständig Offline auf dem Gerät ablaufen. Und genau das wird der Grund sein, warum es auf älteren Pixel-Smartphones vielleicht nicht möglich ist. Denn es ist davon auszugehen, dass die Künstliche Intelligenz auch auf dem Pixel 8 eine sehr wichtige Rolle spielen wird.

» Google Rekorder erhält KI-Zusammenfassung

