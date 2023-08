YouTube: Neue Suchfunktion ermöglicht Songerkennung mit Summen, Singen oder Pfeifen – Testlauf gestartet

Nicht nur bei YouTube Music, sondern auch bei YouTube spielt Musik eine wichtige Rolle und das soll sich demnächst auch in der Suchfunktion bemerkbar machen – mit einem recht außergewöhnlichen Feature. Wie man jetzt angekündigt hat, erhalten die ersten Nutzer die Möglichkeit, nach Songs zu suchen, indem diese gepfiffen oder gesummt werden. Das Feature hat man sich von der Google Websuche kopiert und nach eigenen Angaben deutlich verbessert.



Schon seit knapp zwei Jahren unterstützen die Google Websuche und der Google Assistant die Möglichkeit, Songs zu summen oder pfeifen und diese darüber erkennen zu lassen. Wer einen Ohrwurm hat, wird diese Funktion sicherlich schon mehrfach mit Genuss verwendet haben. Jetzt kommt es auch zu YouTube (vorerst nicht YouTube Music) und soll nach erfolgreicher Erkennung als Ergebnis das passende Musikvideo auf der Videoplattform ausspucken.

Wir experimentieren mit der Möglichkeit für Leute, auf YouTube nach einem Lied zu suchen, indem sie ein Lied summen oder aufnehmen, das gerade abgespielt wird. Wenn Sie am Experiment teilnehmen, können Sie von der YouTube-Sprachsuche zur neuen Song-Suchfunktion wechseln und den gesuchten Song mehr als drei Sekunden lang summen oder aufnehmen, damit der Song identifiziert wird. Sobald der Song identifiziert wurde, werden Sie zu relevanten offiziellen Musikinhalten, nutzergenerierten Videos und/oder Shorts mit dem gesuchten Song in der YouTube-App weitergeleitet.

Laut der Ankündigung basiert das Feature auf derselben Technologie wie bei den Google-Produkten. Doch während es dort bis zu 15 Sekunden Summen und Pfeifen benötigt, sind es bei YouTube nur drei Sekunden – also fünfmal so schnell. Bleibt zu hoffen, dass man das in beiden Produkten so stark verbessern wird. Derzeit steht das Feature nur für ein Prozent aller Nutzer bereit und sollte nach erfolgreichem Testlauf für alle angeboten werden.

