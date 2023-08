Google Kamera: Großes Update kommt – das ist die neue Oberfläche für die achte Pixel-Generation (Galerie)

Die Android-App Google Kamera wird nicht ganz so häufig aktualisiert, doch mindestens zum Start einer neuen Pixel-Generation ist es soweit – das ist auch in diesem Jahr nicht anders. Jetzt ist eine neue Version der App aufgetaucht, die mutmaßlich auf dem Pixel 8 Premiere feiern wird und größere Änderungen im Gepäck hat. Denn die Oberfläche wird relativ umfangreich überarbeitet und schafft Platz für noch mehr Kameratricks.



Jede neue Pixel-Generation bringt nicht nur zusätzliche Kameratricks mit, sondern stets auch eine leicht überarbeitete Google Kamera-App. In diesem Jahr fällt das Update größer aus, denn die UI-Designer durften ans Werk und haben die Oberfläche umgebaut. Wichtig ist vor allem die Trennung zwischen Foto und Video, sodass das Scrollen durch die einzelnen Modi verkürzt wird. Unter der Modi-Auswahl gibt es einen Schalter für den Wechsel zwischen Foto und Video.

Weil die Anzahl der verfügbaren Modi stetig steigt, scheint diese Trennung sehr sinnvoll zu sein. Eine weitere Änderung kommt nicht ganz so gut an, denn nach mehreren Jahren tauschen die Buttons für den Kamerawechsel und den Abruf des zuletzt aufgenommenen Fotos die Position. Das dürfte eine zeitlang dauern, bis das Muskelgedächtnis neu trainiert ist. Offenbar spielt der Kamerawechsel für Googles UI-Designer eine größere Rolle als der Aufruf des letzten Bildes – das gilt zumindest für Rechtshänder.

Aber auch in den Einstellungen gab es Veränderungen.









Der Button zum Aufruf der Einstellungen ist vom oberen Rand zum unteren Rand gewandert und sorgt somit dafür, dass alle wichtigen Bedienelemente am unteren Displayrand zu finden sind. Passend dazu ändert sich auch die alternative Geste zum Aufruf der Einstellungen: Statt nach unten wird nun nach oben gewischt. In der aktuellen Version hat man es allerdings versäumt, auch den Dialog der Einstellungen nach unten zu setzen, aber das kann sich in den kommenden zwei Monaten noch ändern.

Die Screenshots stammen aus einer geleakten frühen Version der neuen Kamera-App, sodass sich einige Details noch bis zum finalen Release ändern können. Bisher haben wir auch noch nichts über die neuen Kameratricks der achten Pixel-Generation erfahren. Das könnte sich schon in den nächsten Tagen ändern, falls ein Teardown weitere Informationen hervorbringt.

» Gboard: Updates bringen viele neue Funktionen in die Tastatur-App – Textkorrektur, Emojis, Größe (Galerie)

