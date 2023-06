Google Maps Streetview: Die Fahrzeuge waren schon 2022 in Deutschland unterwegs – Bilder werden veröffentlicht

Google hat gestern Nachmittag mit der Ankündigung überrascht, dass Google Maps Streetview zurück nach Deutschland kommt und noch in diesem Monat erst Aufnahmen für den Neustart angefertigt werden sollen. Ein kleines, aber nicht ganz unwichtiges, Detail hat man in der Ankündigung allerdings sehr geschickt nur in einem Nebensatz untergebracht: Die schon ab Juli zugänglichen Bilder wurden bereits im vergangenen Jahr aufgenommen.



Die Google Maps Streetview-Fahrzeuge werden schon in zwei Wochen wieder in Deutschland unterwegs sein und neue Straßenaufnahmen für die Kartenplattform anfertigen. Wir hatten das Comeback in Deutschland zwar schon seit längerer Zeit erwartet, aber dennoch kam diese Ankündigung gestern Nachmittag sehr überraschend. Auf den Neustart muss man auch gar nicht lange warten, denn schon ab Mitte Juli will man erste Aufnahmen bei Google Maps veröffentlichen und dann sukzessive nachlegen. In der Ankündigung gibt es den folgenden Satz:

Wir werden frühestens Mitte Juli damit beginnen, die neuen Bilder zu veröffentlichen, welche Aufnahmen aus den Jahren 2022 und 2023 enthalten.

Folgt man dem Link in der Jahreszahl 2022, landet man auf einer recht umfangreichen Seite mit Informationen über Streetview, auf der man erneut nur recht spartanisch erwähnt, bereits im Jahr 2022 in Deutschland Aufnahmen angefertigt zu haben. Dort gibt es auch einen Dialog, mit denen ihr euch die genauen Zeitpunkte der Fahrten ansehen könnt. Für jedes Bundesland sowie die bereits fotografierten Landkreise seht ihr die Auflistung der Kalenderwochen, in denen man unterwegs gewesen ist.

Dass die Fahrzeuge im vergangenen Jahr unterwegs gewesen sind, war bekannt. Und weil sie auch in den vergangenen Jahren immer wieder unterwegs waren, um Metadaten sowie Aufnahmen für interne Zwecke zu sammeln, wurde das kaum in den Medien thematisiert. Allerdings hieß es auch in der damaligen Ankündigung: „Bei den kommenden Fahrten nutzen wir das Bildmaterial aber nur, um Google Maps zu verbessern und haben keine Pläne, dieses zu veröffentlichen.“









Google wird auch die Aufnahmen von 2022 veröffentlichen

Die Fahrten im 1. Quartal 2022 sowie die längeren Fahrten in Hamburg waren offiziell angekündigt, aber eben unter der Prämisse der Nichtveröffentlichung. Rein interessehalber schaue ich alle paar Monate auf die Streetview-Liste und kann mich an keine Ankündigung erinnern, dass man im Herbst unterwegs war. Natürlich lesen nur die wenigsten Menschen solche Ankündigungen, sollten die darin veröffentlichten Informationen bindend sein.

Gerade in Deutschland sollte Google sehr genau darauf achten, wie man dieses Streetview-Comeback anlegt und zumindest im ersten Anlauf auch jedes eigene Wort auf die Goldwaage legen. Denn man erwähnt den damaligen Wirbel sogar noch einmal in der Ankündigung und hofft natürlich darauf, dass sich das nicht wiederholt. Dann sollte man auch etwas offener damit umgehen, dass ein vermutlich nicht unerheblicher Teil der Aufnahmen bereits angefertigt wurde. Es hätte mehr als ein Nebensatz sein dürfen, denn auch die aktuellen Fahrten kündigt man schließlich groß und breit an.

Das Vorgehen ist sicherlich in Ordnung und vermutlich macht es für die allermeisten keinen Unterschied, ob die Aufnahmen nun aus 2022 oder 2023 stammen und werden es vielleicht auch erst beim Comeback der ersten Aufnahmen überhaupt erfahren. Google arbeitet in engster Abstimmung mit dem Hamburger Datenschutzbeauftragten zusammen, der das dann wohl auch abgesegnet hat. Man weist übrigens auch darauf hin, dass alle damals vorgenommenen Verpixelungen nicht mehr gelten und diese bei Bedarf erneut beantragt werden müssen. Alle Infos dazu findet ihr auf dieser Seite.

