Willi Ninja: Ein musikalisches Google-Doodle zu Ehren des Voguing-Pioniers + House of Ninja (Videos)

Am heutigen 9. Juni ehrt Google den US-amerikanischen Künstler Willi Ninja mit einem musikalischen und natürlich tänzerischen Video-Doodle. Willi Ninja gehört zu den Pionieren des Voguing, einem zur damaligen Zeit völlig neuem Tanzstil, dessen rhythmische Bewegungen sich am Modeln orientieren. In der New Yorker Drag-Szene gehörte er zu den wichtigsten Persönlichkeiten, war aber auch weit darüber hinaus bekannt.



Das heutige Google-Doodle für Willi Ninja hätte dem Künstler sicherlich gefallen. Denn der Tänzer und Choreograph ist bei seiner Leidenschaft zu sehen, die er mit seinem von ihm populär gemachten Tanzstil des Voguing aufführt. Dieser zeichnet sich durch schnelle und sehr präzise Bewegungen aus, deren rhythmische Bewegungen sich am Modeln auf dem Laufsteg oder auch beim Fotoshooting orientieren sollen. Wer mehr sehen möchte, klickt einfach auf den pulsierenden Pfeil und kann sich anschließend folgendes Video ansehen:

Das im Hochkantformat erstellte Video (warum eigentlich?) zeigt eine Reihe von Tänzern mit seinen Moves sowie in Kombination dazu einige animierte Schritte von Willi Ninja selbst. Sicherlich ein gutes Video, um diesen recht außergewöhnlichen Tanzstil in der Kürze der Zeit kennenzulernen. Mit dem Doodle selbst hat das Video allerdings nicht viel zu tun, außer dass man sich die Stilrichtung bei der Darstellung Ninjas teilt.

Im heutigen Google-Doodle darf natürlich die Discokugel nicht fehlen und auch Ninja selbst ist in zwei Posen zu sehen, die er vor einem sehr lebendigen Google-Schriftzug aufführt.









Willi Ninja wurde am 12. April 1961 in Queens, New York als William Roscoe Leake geboren und begann schon im Alter von sieben Jahren mit dem etwas professionelleren Tanzen. In den frühen 1980er Jahren führte er auf Drag-Veranstaltungen sowie in der Öffentlichkeit Tänze vor, wobei er den von ihm besonders beliebten Stil des Voguing verbreitete und in der damaligen Szene zum Erfolg verhalf. Das Voguing ist bis heute in einigen Kreisen populär und ist auch im obigen Video noch einmal zu sehen.

Weltweit bekannt wurde Willi Ninja durch die Dokumentation ‚Paris is burning‘, die heute vor 33 Jahren veröffentlicht wurde und Anlass für das Doodle ist.

Auszug aus Googles offizieller Beschreibung:

Willi war 1982 Mitbegründer seiner eigenen Gemeinschaft namens „House of Ninja“ und leistete seinen Hausmitgliedern auch nach seiner Berühmtheit weiterhin Unterstützung und Anleitung. Inspiriert von ägyptischen Hieroglyphen und Kampfkünsten führte Willi neue Tanztechniken ein, die modische Standards neu definierten. Willi wurde in den 90er-Jahren zum Star und trat in Filmen, Musikvideos und Luxusmodenschauen auf der ganzen Welt auf. Seine Bewegungen inspirierten Berühmtheiten von Madonna bis Jean-Paul Gaultier. Wenn Willi nicht tanzte, war er ein kraftvoller Fürsprecher seiner Gemeinschaft. Willi war einer der ersten, der bei Dragballs das Bewusstsein für die HIV/AIDS-Prävention schärfte, und spielte eine entscheidende Rolle dabei, die Stigmatisierung der Krankheit zu verringern. Vielen Dank, Willi Ninja, für deinen Beitrag zur Welt des Tanzes und dafür, wie du schwarze und lateinamerikanische LGBTQ+-Identitäten auf der ganzen Welt sichtbar gemacht hast. Das House of Ninja tanzt weiterhin in Ihrem Namen.