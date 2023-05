Pixel 7a vs Pixel 6a: Google Store zeigt die wichtigsten Verbesserungen – Kamera, Display & Wireless Charging

Google wird morgen Abend das Pixel 7a offiziell vorstellen und direkt im Anschluss in den Verkauf bringen – interessierte Nutzer können also schon morgen bestellen oder am Donnerstag die Geschäfte stürmen. Wer noch unsicher ist, dem könnte ein geleaktes Marketing-Bild aus dem Google Store helfen, das einen Vergleich zwischen dem Pixel 6a und dem Pixel 7a zieht. Natürlich stellt man nur die Verbesserungen heraus.



Das Pixel 7a wurde in den letzten Wochen so oft geleakt, dass es längst keine Unklarheiten mehr gibt und praktisch alle Informationen von den Spezifikationen über Bilder, Hands-on Videos bis hin zum Verkaufspreis bekannt ist. Wer also zu den ersten Besitzern gehören will und die mutmaßliche Aktion mit den Gratis Pixel Buds A (noch nicht offiziell für Deutschland bestätigt) mitnehmen will, kann sich bereits jetzt umfangreich informieren.

Bisher ist das Smartphone nicht offiziell im Google Store gelistet, aber natürlich haben die Leaker längst alle Grafiken erwischen und veröffentlichen können, die wir euch in dieser Galerie zusammengestellt haben. Dort könnt ihr euch alle vom Marketing hervorgehobenen Vorteile noch einmal ansehen, in diesem Artikel soll es aber um den Vergleich mit dem Vorgänger Pixel 6a gehen. Denn auch dafür hat der Google Store die unten eingebundene Grafik, die man morgen Abend veröffentlichen wird.

Man vergleicht die Spezifikationen der beiden Smartphones, bei denen sich das Pixel 7a im Vergleich zum Vorgänger verbessert hat. Die wichtigsten Verbesserungen sind ein 90 Hertz-Display, statt 60 Hertz, sowie die deutlich verbesserte Hauptkamera und die ebenfalls verbesserten Zusatzkameras. Dass man den Tensor G2 verbaut ist keine Überraschung und das kabellose Aufladen dürften viele Nutzer sehr begrüßen.









Die vollständigen Pixel 7a-Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2

Hauptspeicher: 128 GB

RAM: 8GB LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz FHD+ OLED

Hauptkameras: 64 Megapixel + 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 10,8 Megapixel

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: Grau, Weiß, Hellblau. Exklusiv im Google Store auch Coral

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio, Entsperren per Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner

Akku: 4.400 mAh, kabelgebunden mit 20 Watt aufladbar, wireless charging möglich

Verkaufspreis: 509 Euro

Verkaufsstart: 10. Mai 2023

Natürlich wird das Pixel 6a von Google noch lange gepflegt, aber man gibt den Nutzern einige gute Gründe, um dennoch zu wechseln. Wer allerdings das 6a übersprungen hat, der hat aus heutiger Sicht alles richtig gemacht. Beachtet aber bitte auch, dass das Pixel 7 während starker Aktionen fast zum gleichen Preis zu haben ist. Nach wie vor bekommt ihr das Pixel 7 für nur 546 Euro:

