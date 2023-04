Pixel Update: Neue Features für die Pixel-Smartphones, Leaks zum Pixel Tablet, die Pixel-Roadmap und mehr

Und wieder ist eine Pixel-Woche vorüber, die uns einige neue Informationen rund um die aktuell am Markt befindlichen Produkte sowie auch einige kommende Pixel-Geräte gebracht hat. Aber auch Software-Updates habe in dieser Rolle endlich mal wieder eine Rolle gespielt. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten Tage zurück und fassen noch einmal alles wichtige übersichtlich zusammen.



Die zu Ende gehende Woche war aus Pixel-Sicht recht gemütlich, hielt aber dennoch einige Themen bereit, über die wir euch natürlich informiert haben. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, so viel kann man sagen, wie ihr allein schon aus dem ersten Punkt unseres aktuellen Pixel Updates herauslesen könnt. Hier gibt es den schnellen Überblick. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Roadmap für die nächsten drei Jahre

Im April wissen wir längst, welche Smartphones Google in diesem Jahr auf den Markt bringt und wann ungefähr mit den Präsentationen zu rechnen ist. Doch wie sieht es in den Jahren 2024 und 2025 sowie mit weiteren Produkten aus? Anlässlich der bevorstehenden Pixel-Flut verschaffen wir euch noch einmal einen Überblick mit der im vergangenen Jahr geleakten Pixel-Roadmap.

Pixel-Update verzögert sich um eine Woche

Und schon wieder gab es am Montag lange Gesichter bei den Pixel-Nutzern: Google hat das April-Update nicht wie erwartet ausgerollt und die Neuerungen sowie gestopften Sicherheitslücken für die Pixel-Smartphones lassen nach wie vor auf sich warten. Hier findet ihr einen Überblick.

Pixel Launcher: Neue Suchfunktion verbessert Kontakte-Integration

Der Pixel Launcher erhält mit den kommenden Android-Versionen ein Update innerhalb der Suchfunktion. Dieses sorgt dafür, dass die Suchergebnisse für Google Messages angepasst werden und die Unterergebnisse mit den Kontakten in einem Karussell dargestellt werden. Es ist nur eine Design-Änderung, aber diese hat größere Auswirkungen auf die Übersicht und auch die Gesamtdarstellung in diesem Bereich.

Neue Infos zum Pixel Tablet

Das Pixel Tablet steht vor der Tür und dürfte schon im kommenden Monat vorgestellt werden. Mittlerweile ist das Gerät durch die US-amerikanische Behörde FCC gegangen und hat entsprechend die Zulassung erhalten. Aus dieser Zulassung geht die neue Information hervor, dass das Tablet einen UWB-Chip enthalten wird und entsprechend diese Nahfunk-Technologie unterstützen kann. Wie diese eingesetzt wird, bleibt abzuwarten.

Pixel Rekorder erhält Material You-Update

Der Google Rekorder, auch bekannt als Pixel Rekorder, erhält in der Webversion ein recht umfangreiches Material You-Update. Dieses bringt eine rundum erneuerte Oberfläche mit Material You-Elementen, neu positionierte Funktionen und einiges mehr in die Web-App. Allerdings ist auch diese nur exklusiv nutzbar, wenn man die Pixel Rekorder-App entsprechend auf dem Smartphone nutzt.

Pixel-Smartphones zu 30 Prozent recycelt

Google setzt auf Nachhaltigkeit und spricht auch darüber: Wie man jetzt bekannt gegeben hat, bestehen die 2022er Pixel-Smartphones mittlerweile aus 30 Prozent Recycling-Material. Das ist ein Gesamtwert, der in anderen Kategorien noch deutlich höher liegen kann. Die Kunststoff-Elemente bestehen sogar zu 99 Prozent auf recyceltem Material und auch bei der Verpackung hat man einiges einsparen können.

Pixel Watch Schutzfolie schützt vor Kratzern

Wer seine Pixel Watch bzw. deren Display lange ansehnlich erhalten will, sollte dieses mit einer Schutzfolie schützen. Bei den kleinen, runden und auch noch gewölbten Displays ist das gar nicht so einfach, doch mit einem speziellen Produkt ist es dennoch möglich. Die Schutzfolie ist kaum sichtbar, alle für das Auftragen benötigten Materialien inklusive UV-Lampe sind dabei und auch die Reviews können sich sehen lassen

Letzte Aktualisierung am 7.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

