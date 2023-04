Google Maps Streetview: Die Kamerafahrzeuge sind wieder unterwegs – hat sie schon jemand gesehen?

Das Team von Google Maps Streetview ist seit über 15 Jahren rund um die Welt unterwegs, um die Straßen in zahlreichen Städten und Ländern abzulichten. Im vergangenen Jahr waren die Streetview-Fahrzeuge auch in Deutschland unterwegs und nährten Hoffnungen auf ein Comeback, das dann (bisher) doch nicht kam. Aus aktuellem Anlass möchte ich dennoch in die Runde fragen, ob einem Leser die Streetview-Fahrzeuge dennoch begegnet sind.



Die Google Maps Streetview-Fahrzeuge waren vor knapp 15 Jahren erstmals in Deutschland unterwegs, um die Ballungsgebiete abzulichten. Das damals aufgenommene Bildmaterial wird bis heute verwendet und wurde aus längst bekannten Gründen niemals aktualisiert. Dennoch waren die Fahrzeuge auch in den letzten Jahren in vielen deutschen Städten unterwegs, stets unter der angekündigten Voraussetzung, dass das Bildmaterial nicht veröffentlicht wird.

Stattdessen werden die aufgenommenen Bilder und Vermessungsdaten für interne Zwecke verwendet, um Kartendaten aktuell zu halten, Verkehrsverläufe zu erkennen, die AR-Navigation zu ermöglichen und einiges mehr. Erstmals seit längerer Zeit findet sich in der Fahrtenübersicht für 2023 kein Eintrag für Deutschland. Doch aus eigener Beobachtung kann ich sagen, dass die dort verzeichneten Daten offenbar lückenhaft sind und das Team auch an Orten unterwegs sein kann, die weit entfernt liegen.

Ich wohne in Niederösterreich (Großraum Tulln) und laut offiziellen Angaben ist das Streetview-Team zwischen März und September 2023 nur in Wiener Neustadt unterwegs, eher im südlichen Teil des Bundeslandes. Dennoch habe ich schon Mitte März ein Streetview-Fahrzeug im Raum St. Pölten gesehen und vor einigen Tagen ist tatsächlich ein Streetview-Fahrzeug an meinem Bürofenster vorbeigefahren (siehe Foto unten). Selbst in der Luftlinie sind das gute 60 Kilometer Entfernung und mein Wohnort sowie die Straße liegen nicht auf einem Hauptverkehrsweg.









Ich kann daher aus doppelter Erfahrung in den letzten Wochen berichten, dass das Streetview-Team in Österreich an Orten unterwegs ist, die nicht in der offiziellen Liste angegeben werden. Daher ist es sicherlich nicht ausgeschlossen, dass das auch in Deutschland der Fall ist und man vielleicht doch mal wieder den einen oder anderen Ort besucht, um Veränderungen zu dokumentieren. Und die Hoffnung auf das baldige Comeback in Deutschland sollte man auch nie aufgeben.

Habt ihr ein Streetview-Fahrzeug gesehen?

Daher eine kurze Umfrage unter den Lesern: Habt ihr in den letzten Wochen ein Streetview-Fahrzeug in Deutschland gesehen? Falls ja, bitte mit grober Angabe des Wohnorts oder auch nur eures Bundeslandes. Auch Österreicher dürfen sich gerne melden, ob sie ein Fahrzeug außerhalb der offiziellen Liste gesehen haben. Interessanterweise war man im letzten Jahr praktisch überall in Deutschland unterwegs und es gab kaum Meldungen, es könnte also auch umgekehrt der Fall sein.

