Google Pay: Google schenkt Nutzern versehentlich mehr als 1000 Dollar – alle Details zum Geldregen-Bug

Als Bezahlplattform liegt es in der Natur der Sache, dass Nutzer von Google Pay bei der Verwendung Geld ausgeben. Doch in den letzten Tagen hatte sich das umgekehrt, denn einige Nutzer erhielten plötzlich im Rahmen eines bisher kaum bekannten Cashback-Programms Geld auf ihr Konto überwiesen. Es waren keine Kleckerbeträge und wer schnell reagiert hat, darf das Geld sogar behalten. Ein schneller Überblick.



Wir hatten kürzlich darüber berichtet: Seit Dienstag meldeten sich die ersten Nutzer auf den Sozialen Medien und gaben an, Geld von Google Pay erhalten zu haben, das sie wohl als Dankeschön für ihre Teilnahme an einem Dogfood-Programm erhielten. Bei diesem Dogfood-Programm soll es sich um einen Testlauf für ein Cashback-System handeln, von dem die Nutzer bisher gar nichts wussten. Sie nahmen weder an einer Beta noch an einer sonstigen Preview Teil.

Die Beträge wurden direkt nach einem Bezahlvorgang mit Google Pay gutgeschrieben und fielen in völlig unterschiedlichen Dimensionen aus. Einige Nutzer erhielten um die fünf Dollar, andere etwa 20 Dollar, Android-Experte Mishaal Rahman erhielt 13,25 Dollar und andere Nutzer hatten sogar noch mehr Glück: Einer will aus insgesamt sechs Transaktionen mehr als 100 Dollar erhalten haben und ein weiterer berichtet davon, dass das Konto plötzlich um 1072 Dollar angewachsen ist.

Alles was sie dafür tun mussten, ist einen Bezahlvorgang abzuschließen und anschließend im Deals-Tab das Cashback aufzurufen. Das Geld war wohl sofort verfügbar und konnte auch verwendet oder auf das eigene Bankkonto abgebucht werden. Wer skeptisch war, hat das möglicherweise nicht getan und darf sich jetzt ärgern. Denn Google hat das Problem innerhalb eines Tages erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet. Im Folgenden Tweet findet ihr die E-Mail, die man allen betroffenen Nutzern geschrieben hat.