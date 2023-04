Google Rekorder: Material You-Update bringt neue Web-Oberfläche für die Pixel-exklusive App (Screenshots)

Die App Google Rekorder gehört sicherlich zu den unterschätzten Plattformen im Google-Universum, was vor allem an der Pixel-Exklusivität liegen dürfte, die sich auch in der Web-App fortsetzt. Jetzt erhält diese ein Material You-Update, das die Oberfläche an vielen Stellen umbaut und deutlich moderner gestaltet, so wie es bereits seit langer Zeit in der Smartphone-Version der Fall ist.



Mit Google Rekorder, manchmal auch Pixel Rekorder genannt, lassen sich sehr einfach Sprachaufzeichnungen vornehmen, speichern und dank Cloudanbindung Geräte-übergreifend abrufen. Außerdem werden alle Aufnahmen automatisch transkribiert und lassen sich somit Wort für Wort durchsuchen, was für die meisten Nutzer das eigentliche Power-Feature sein dürfte. All das ist aber nicht nur von der Smartphone-App zugänglich, sondern auch im Web.

Die Web-App Google Rekorder ist nur für Pixel-Nutzer zugänglich und daher nicht ganz so verbreitet. Aber das könnte sich eines Tages ändern und jetzt macht sich die Web-Anwendung erst einmal Fit für die Zukunft, denn es wird ein neues Material You-Design ausgerollt. Dieses bringt die deutlich hervorgehobenen Elemente und Farben mit, wie man sie von vielen Material-Oberflächen kennt. Deutlich wird das vor allem an den Kontrollbuttons am unteren Rand.

Die Buttons sind deutlich in der Größe gewachsen, die Fortschrittsleiste geht über die gesamte Breite und die gesamte App setzt nun auf einen hellen Blauton, der mehr Leben hereinbringt als die bisherigen weißen Kontrollelemente. Aber auch viele andere Elemente wurden angepasst oder an andere Stelle gerückt. Am unteren Rand gibt es den Wechsel zwischen Audio und Transkript, den Wechsel der Darstellung sowie Lautstärke und Abspielgeschwindigkeit.









Neues Design

Altes Design

Oben seht ihr zuerst das neue Design und darunter die bisherige Oberfläche. Es wird deutlich, dass die Material You-Anpassungen sowohl optisch als auch in puncto Nutzung einen Vorteil mitbringen. Das Update wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt und sollte eigentlich schon jetzt für alle zur Verfügung stehen, die Zugang zu dieser App haben.

» Android: Neue Google-App Cross-Device Service soll Android-Apps auf Chromebooks streamen (Galerie)

» Pixel Tablet: Googles neues Tablet kommt schon bald – FCC-Leak verrät UWB-Verbindung (Specs + Video)

[9to5Google]