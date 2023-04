Google zeigt die neuen Pixel-Produkte: Das ist das Pixel Tablet, Pixel Watch-Armbänder und faltendes Pixel Fold

In Kürze stehen viele neue Google-Produkte vor der Tür, über die in den letzten Wochen praktisch alle Informationen bekannt geworden sind – inklusive zahlreicher Renderbilder und Fotos. Das weiß man auch bei Google und hat sich nun dazu entschlossen, die neuen Pixel-Produkte auf einer Messe zu zeigen: Es zeigen sich das Pixel Tablet, neue Bänder für die Pixel Watch und wohl auch das Pixel Fold.



Die Leaker haben ihre Arbeit im Bereich der Google Pixel-Produkte nahezu vollendet, sodass sich Googles Design-Team jetzt gedacht hat, dass man die neuen Produkte auch gleich selbst zeigen können. Schon in der Vergangenheit hatte man neue Geräte vor der Präsentation im eigenen (stationären) Google Store gezeigt und diesmal bringt man sowohl das neue Pixel Tablet als auch neue Pixel Watch-Armbänder auf eine Messe. Möglicherweise stammt auch das unten eingebundene Pixel Fold-Video von dieser Veranstaltung.

Auf den folgenden Bildern könnt ihr das auf dem Display liegende Pixel Tablet in allen verfügbaren Farben sehen, wobei es sich allerdings um einen Prototypen handeln dürfte, denn der kürzlich geleakte Kameraverschluss ist nicht vorhanden. Außerdem sehen wir ein neues Metall-Armband für die Pixel Watch, das schon im vergangenen Jahr angekündigt und für Frühjahr 2023 in Aussicht gestellt wurde. Im Folgenden findet ihr alle Fotos von der Messe.

Zuletzt ein vor wenigen Stunden geleaktes Video des Pixel Fold, in dem das Gerät von vorn in voller Pracht zu sehen ist, allerdings mit verwischtem Display. Es zeigt, das Gerät beim Zuklappen und erneutem Aufklappen. Das war dann auch schon alles, aber wenn das Gerät mal wieder in den Händen einer leakenden Person ist, könnte da schon sehr bald noch mehr kommen.









Pixel Tablet und Pixel Watch









Pixel Fold

Erst gestern gab es einen sehr umfangreichen Pixel Fold-Leak und in Kombination gibt es eigentlich nichts mehr, das wir noch nicht über Googles kommendes Foldable wissen. Bleibt abzuwarten, ob man bei der Präsentation noch mit Details überraschen kann oder wir schon jetzt wirklich alles über das faltbare Smartphone wissen.

