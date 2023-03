Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Google Kamera-Update bringt optimierten Zoomslider und spart Platz (Screenshots)

Seit wenigen Tagen wird eine neue Version der Google Kamera für Android ausgerollt, die die App auf Version 8.8 bringt und schon einige interessante Neuerungen im Gepäck hatte. Jetzt wurde eine weitere Änderung entdeckt, über die sich alle Nutzer der Pixel 7-Smartphones freuen dürfen. Der Zoom-Slider wurde optimiert, um die Werte noch deutlicher und mit weniger Platzverbrauch zu zeigen.



Erst vor wenigen Tagen wurden erste Pixel 8-Funktionen in der Google Kamera entdeckt und jetzt gibt es auch an bereits am Markt befindlichen Smartphones eine Neuerung zu entdecken: Die Google Kamera App 8.8 bringt einen verbesserten Zoomslider mit, der sowohl auf eine neue Skala setzt, als auch weniger Platz für den aktuellen Zoomstand benötigt. Auf den folgenden Screenshots könnt ihr das sehen. Links die Zoomskala eines Pixel 6, in der Mitte die alte Pixel 7-Oberfläche und auf der rechten Seite die neue Oberfläche.

Schon auf den ersten Blick wird deutlich, dass man sich von der großen Blase verabschiedet hat, in der der Zoomwert ohnehin viel zu klein dargestellt wurde. Dadurch schafft man mehr Durchblick auf das eigene Kamerabild und nutzt gleichzeitig die Möglichkeit, den aktuellen Wert größer darzustellen. Aber auch die Skala wurde verändert, denn dort setzt man jetzt auf eine Lineal-typische Darstellung mit vertikalen Strichen, statt auf Punkte.

Das Update wird bereits seit einigen Tagen ausgerollt und sollte bei den meisten Nutzern angekommen sein.

[9to5Google]