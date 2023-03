Pixel-Smartphones: Zwei schwere Lücken, verzögerte Updates und kleinere Bugs – alle Infos im Überblick

Das Pixel-Team hat sicherlich schon ruhigere Zeiten gehabt, denn in diesen Tagen häufen sich die Hiobs-Botschaften für Googles Smartphone-Abteilung und damit natürlich auch für die Nutzer: Die verzögerten Updates sind noch das kleinste Problem, denn aktuell gibt es einige Bugs und es wurden gleich zwei schwere Lücken entdeckt, die die Pixel-Welt noch länger beschäftigen dürften. Hier findet ihr eine Übersicht der aktuellen Probleme und Stolpersteine.



In der Pixel-Welt wird derzeit Achterbahn gefahren: Die zahlreichen Leaks zu allen kommenden Pixel-Smartphones dürften bei vielen interessierten Nutzern für Begeisterung sorgen und aktuell sieht es ganz danach aus, dass Google den Erfolgslauf der letzten zwei Jahre mit dem 7a, dem Fold und zum Ende des Jahres mit den Pixel 8-Smartphones fortsetzen können wird. Auf der anderen Seite gibt es derzeit schwere Probleme mit den bereits am Markt befindlichen Pixel-Smartphones.

Verzögerte Pixel-Updates

In Anbetracht der zwei schweren Lücken (siehe folgende Punkte) eher ein Luxus-Problem: Aus offiziell nicht bekannt gegebenen Gründen hat sich das März-Update für alle Pixel-Smartphones um eine Woche verzögert und wurde erst vergangenen Mittwoch ausgeliefert. Nutzer der sechsten Pixel-Generation müssen sogar noch eine Woche länger warten und dürften am heutigen Montag das Update erhalten – offiziell wurde das bisher aber noch nicht kommuniziert. Es ist anzunehmen, dass die Tensor-Sicherheitslücke etwas mit den Verzögerungen zu tun hat.

Schwere Tensor-Sicherheitslücke

Sicherheitsforscher haben eine schwere Sicherheitslücke in Samsungs Exynos-SoC entdeckt, die sehr viele am Markt befindliche Smartphones mit diesem Prozessor betrifft. Es betrifft auch die beiden aktuellen Pixel-Generationen, denn Googles Tensor-SoC basiert auf dem Exynos. Wird die Sicherheitslücke aktiv ausgenutzt, kann ein Angreifer nur durch Kenntnis der Telefonnummer die Kontrolle über das Smartphone übernehmen. Für die Pixel 7-Smartphones wurde die Lücke bereits gestopft, für die Pixel 6-Smartphones (inklusive 6a) noch nicht.

Schwere Screenshot Editor-Lücke

Erst am Wochenende wurde ein Bug im Pixel Screenshot-Editor bekannt, der für sich selbst zwar kein schweres Problem oder gar eine Sicherheitslücke ist, aber dessen Auswirkungen schwerwiegend sein können: Offenbar ist es so, dass zensierte und beschnittene Screenshots mit einem Tool vollständig wiederhergestellt werden können. Das liegt daran, dass der Screenshot-Editor auch das Original weiterhin in der bearbeiteten Datei speichert. Das Problem bestand seit vielen Jahren, sodass unzählige Screenshots geteilt wurden oder im Web kursieren, die heute mehr offenbaren können, als die Uploader / Besitzer dachten.

Bugs in der Kamera-App

Die Pixel 7-Smartphones haben seit einiger Zeit das Problem, dass sich kein gezoomtes Foto aufnehmen lässt, wenn auf ein Objekt vergrößert und gleichzeitig der Blitz genutzt wird. Sicherlich ein Problem, das man im Alltag verschmerzen kann, aber dennoch in einigen Situationen ärgerlich ist. Angesichts der anderen Probleme dürfte das aber derzeit keine Priorität haben. Ein weiterer kurioser Bug sorgt aktuell dafür, dass ein bestimmtes YouTube-Video die Pixel-Smartphones zum Absturz bringt.

Bleibt zu hoffen, dass der Monat April besser wird und Google die Updates wieder pünktlich ausliefern kann. Die Tensor-Lücke hat man theoretisch gestopft, den Screenshot-Bug kann man rückwirkend nicht mehr beheben und die anderen beiden Probleme sind wohl deutlich einfacher zu lösen.