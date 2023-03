Android: Displays sollen nicht mehr blenden – Google arbeitet an schnellerer Displayanpassung (Teardown)

Googles Entwickler arbeiten fleißig an der letzten Version von Android 13 und am neuen Android 14, die viele neue Features mitbringen werden. Jetzt wurde in der aktuellen Beta ein interessantes Feature entdeckt, das so manches unangenehmes Blenden verhindern soll: Statt die Display-Helligkeit erst nach dem Einschalten zu kalibrieren, soll das zukünftig vorher geschehen.



Das dürften schon viele Smartphone-Nutzer erlebt haben, die auf eine automatische Display-Helligkeit setzen: Das Gerät wird in einer recht hellen Umgebung genutzt und daher das Display automatisch auf eine hohe Helligkeitsstufe gestellt. Wird das Display dann ausgeschaltet und in einer dunklen Umgebung wieder eingeschaltet, wird es in der ersten Sekunde den alten Wert nutzen und sich erst anschließend kalibrieren. Das kann dazu führen, dass man als Nutzer in einem dunklen Raum vom hellen Smartphone-Display geblendet wird.

Jetzt wurde in der aktuellen Android 13 QPR3 Beta eine Anpassung entdeckt, die längst überfällig ist: Das Display wird noch vor dem Einschalten kalibriert und sich dementsprechend gar nicht erst auf die volle Helligkeit einstellen. Umgekehrt gilt das natürlich auch für ein zu dunkles Display in heller Umgebung. Klingt trivial, aber natürlich muss das in einer Geschwindigkeit geschehen, die das Einschalten des Displays nicht verzögert.

