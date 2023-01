Wear OS: Es wird vorerst keine Fitbit-Smartwatches mit Wear OS geben – Ankündigung wurde falsch verstanden

Google ist mit der Pixel Watch und der Übernahme von Fitbit groß in den Smartwatch-Markt eingestiegen und fährt somit von Beginn an eine zweigleisige Strategie. Viele Nutzer warten aufgrund einer offiziellen Ankündigung seit langer Zeit auf eine Fitbit-Smartwatch mit Wear OS, doch die wird es wohl nicht geben. Google hat jetzt klargestellt, dass man damals falsch verstanden wurde.



Als Google vor einigen Jahren Fitbit übernommen hat, wurden erstmals die großen Pläne unterstrichen, die man mit den Marken Fitbit, Wear OS und den kommenden Geräten hat. Natürlich ging man nicht konkret auf geplante Geräte ein, aber die Ankündigung las sich eigentlich eindeutig so, dass auch Fitbit Smartwatches mit Wear OS auf den Markt bringen wird. Tatsächlich war das aber wohl nie geplant und wurde auch nicht angekündigt, denn die Aussagen wurden falsch interpretiert. Hier das damalige Statement:

In the future, we’ll be building premium smartwatches based on Wear that combine the best of Fitbit’s health expertise with Google’s ambient computing capabilities. All this is just the beginning of how, together with Google, we can do even more to inspire and motivate people on their journey to better health.