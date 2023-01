Fitbit: Google zieht Musikstreaming den Stecker – Apps von Deezer und Pandora werden in Kürze eingestellt

Es tut sich etwas bei Googles Smartwatch-Tochter Fitbit, aber die Nutzer werden vielleicht nicht begeistert sein: Während die neuen Fitbit-Generationen kein Musikstreaming unterstützen, war auf den Vorgängern die Nutzung von Deezer und Pandora möglich, doch das wird nicht mehr lange der Fall sein. Jetzt hat man angekündigt, dem Streaming in Kürze den Stecker ziehen zu wollen.



Über Drittanbieter-Apps von Deezer und Pandora war es bisher möglich, Musikstreaming auf den Fitbit-Smartwatches Sense und Versa zu nutzen, was sich in der spitzen Zielgruppe sicherlich einiger Beliebtheit erfreut. Doch Google zieht dem Ganzen in Kürze den Stecker und hat jetzt angekündigt, dass diese beiden Apps ab dem 31. März nicht mehr genutzt werden können. Weil es die einzigen Apps waren, die das Musikstreaming unterstützt haben, geht diese Funktion damit vollständig verloren.

Deezer und Pandora werden am 31. März 2023 entfernt. Sie können keine Pandora-Sender mehr herunterladen oder Deezer-Wiedergabelisten zu Ihrem Gerät hinzufügen, noch können Sie etwas abspielen, was Sie zuvor heruntergeladen haben. Entschuldigung für jegliche Unannehmlichkeiten!

Die Gründe sind völlig unklar, denn grundsätzlich hatten Google und Fitbit nichts mit dem Musikstreaming zu tun, auch wenn es auf „ihren“ Geräten stattgefunden hat. Gut möglich, dass man Fitbit mit Blick auf die Pixel Watch neu positioniert und die Drittanbieter-Apps vollständig loswerden will. Warum das auch für ältere Geräte umgesetzt werden muss und man diese nicht einfach langsam auslaufen lässt, lässt sich nicht beantworten.

