Pixel 8 & Pixel Tablet: Google Kamera-App verrät Details zu kommenden Pixel-Produkten; Kamera & Pro-Version

Google wird auch im nächsten Jahr eine Reihe neuer Pixel-Produkte auf den Markt bringen und nicht nur bestehende Reihen fortsetzen, sondern das Portfolio erneut erweitern. Einiges könnte schon sehr bald kommen, anderes ist noch etwas weiter entfernt, aber nahezu alles ist bereits bestätigt. Die neue Version der Google Kamera Go enthält jetzt Bestätigungen und Infos zum Pixel Tablet Pro sowie zu den Pixel 8-Smartphones.



Die Google Kamera-App wird nur selten aktualisiert und erhält stets bei einer neuen Pixel-Generation neue Features, die vorab lange vorbereitet werden. Aus diesem Grund tauchen ausgerechnet in dieser App immer wieder frühzeitig Hinweise auf kommende Geräte auf. In diesen Tagen war es wieder soweit, und zwar in der Google Kamera Go-App, die sich eher an schlanke Smartphones richtet.

Pixel 8 Kamera

Die Pixel 8-Smartphones werden als starkes Update erwartet, das mehr Unterschiede zum Vorgänger liefert, als es in der aktuellen Generation der Fall war. Das gilt offenbar auch für die Kamera, denn man legt mit dem neuen Kamerasensor Samsung GN2 nach und will ‚Staggered HDR‘ bieten. Dieses ermöglicht noch schärfere Bilder bei sehr hoher Qualität, denn die bei der HDR-Ausleuchtung verwischten Pixel gehören damit der Vergangenheit an.

» Alle Infos zur Pixel 8-Kamera

Pixel Tablet Pro

Wir wissen schon seit mehreren Wochen, dass Google zusätzlich zum Pixel Tablet im nächsten Jahr noch ein Pixel Tablet Pro auf den Markt bringt. Oftmals waren es Spekulationen oder Hinweise von internen Tippgebern. Jetzt gibt es auch einen handfesten Nachweis, denn die Kamera-App erwähnt das Gerät „TangorPro“, das wir mittlerweile eindeutig dem Pixel Tablet Pro zuordnen können.

» Pixel Tablet Pro erneut bestätigt