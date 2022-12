Android: Auch Oppo verspricht bis zu vier Jahre Android-Updates – überholt damit Googles Pixel-Smartphones

Das Thema Android-Updates ist derzeit wieder in vieler Munde. Denn schon bald könnten alle Smartphone-Hersteller dazu verdonnert werden, ihre Geräte ganze fünf Jahre lang funktionell auf dem neuesten Stand zu halten. Jetzt geht ausgerechnet auch Oppo mit gutem Beispiel voran, orientiert sich an Samsung und Geheim-Schwester OnePlus und will ausgewählte neue Geräte vier Jahre lang mit Android-Updates versorgen. Damit liegt man noch vor Google.



Nach Jahren der Ignoranz haben Smartphone-Hersteller endlich bemerkt, dass den Nutzern Android-Updates wichtig sind und diese eine wachsende Rolle bei der Kaufentscheidung spielen. Samsung hat es zuerst bemerkt und steht mittlerweile bei bis zu fünf Jahren, OnePlus hat kürzlich auf vier Jahre aufgestockt, Google bietet leider nur drei Jahre funktionelle (und fünf Jahre Sicherheits-) Updates und bei vielen anderen Herstellern kann man schon über zwei Jahre froh sein, auch wenn sie gern anderes behaupten.

Jetzt hat Oppo angekündigt, in Zukunft vier große Android-Updates bieten zu wollen. Das soll sowohl für funktionelle Updates als auch für Sicherheitsupdates gelten und für neue Flaggschiffe angeboten werden, die ab dem nächsten Jahr auf den Markt kommen. Weitere Details hat man nicht genannt und erneut fällt auf, dass auch Oppo von „vier Updates“ und nicht von „vier Jahren Updates“ spricht, das war schon bei Samsung und OnePlus der Fall. Vielleicht ohne große Bedeutung, aber Google spricht nach wie vor von Jahren – wenn auch weniger.

Hoffen wir, dass sich weitere Hersteller anschließen und vielleicht auch Google endlich mal nachlegt. In der EU könnte es ohnehin schon bald auf fünf Jahre Updates hinauslaufen. Natürlich macht es eine bessere Figur, wenn die Hersteller das schon vorher „freiwillig“ bieten und nicht aufgrund des gesetzlichen Zwangs.

