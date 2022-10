Stadia: Wie lange ist die Spieleplattform noch nutzbar? Interaktive Grafik zeigt Cloud-Down und Statistiken

Google hat das Aus der Spieleplattform Stadia angekündigt, die innerhalb eines recht kurzen Zeitraums eingestellt werden soll und sich schon am Tag der Ankündigung ein Stück weit geschlossen hat. Doch wie viele Tage Spielspaß liegen noch vor euch, bevor Google endgültig den Stecker zieht? Eine satirisch-informative Webseite zeigt einen Countdown inklusive Diagramm über die Lebensdauer des Produkts.



Das Aus von Stadia ist besiegelt und selbst wenn die Hölle zufriert, wird Google die geplante Einstellung der Spieleplattform nicht zurücknehmen – denn tatsächlich dürfte man schon mit dem Abbau der Infrastruktur begonnen haben. Wer noch einige wichtige Titel in der Datenbank hat und die Spielstände nicht mitnehmen kann, sollte sich bald an das finale Werk machen. Aber wie lange habt ihr noch Zeit? Wir wissen, dass am 18. Januar 2023 endgültig Schluss ist. Das sind noch genau 100 Tage.

Die Webseite Stadia Final Cloud-Down informiert mit Diagrammen über den Zeitraum, mit dem sich das Ganze etwas griffiger einordnen lässt. Die 100 Tage bis zum Aus entsprechen Stand heute 8,6 Prozent der gesamten Lebensdauer der Plattform, die bereits 1.057 Tage online war. Nach genau 1.157 Tagen ist Schluss – klingt für ein solches Mammutprojekt wie Stadia nicht wirklich viel und zeigt, wie schnell man sich bei Google strategisch umentscheiden kann.

Also zückt die Controller und nutzt die letzten Tage. Ich würde davon ausgehen, weil Googles sogar schon angekündigt hat, dass die Plattform nicht bis zum Schluss dieser 100 Tage zuverlässig nutzbar sein wird, sondern immer wieder Aussetzer haben könnte.

