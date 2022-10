Tito Puente: Ein sehr schönes Video-Doodle zu Ehren des amerikanischen Musikers + Behind the Scenes-Video

Am heutigen 11. Oktober wird der US-amerikanische Musiker Tito Puente von Google mit einem sehr schönen Doodle geehrt, das nach längerer Zeit mal wieder aus einem aufwendig produzierten Video besteht. Tito Puente stand über ein halbes Jahrhundert auf der Bühne und hat vor allem den lateinamerikanischen Stil des Jazz, Mambo und Salsa geprägt. Im Video-Doodle gibt es einiges zu hören und über sein Leben zu erfahren.



Das heutige Google-Doodle für Tito Puente zeigt den Musiker gutgelaunt auf einer vermutlich etwas größeren Bühne, die durch den Hintergrund angedeutet werden soll. Er spielt sein Instrument, hält seine Flagge nach oben und ist im roten Anzug zu sehen, der zum Teil als Markenzeichen (auch in anderen Farben) gewertet werden kann. Im Hintergrund sehen wir den Google-Schriftzug, der mit Gebäuden und dem Nachthimmel gefüllt ist. Ein Klick auf das Doodle führt uns zum folgenden Video.

Ein wirkliches launisches Musikvideo, das uns nicht nur die Musik von Tito Puente näherbringt (inklusive Untertitel mit deutscher Übersetzung), sondern auch das Leben und die Karriere von Tito Puente beleuchtet. Geehrt wird der Musiker heute anlässlich des U.S. Hispanic Heritage Month, der uns vermutlich in den nächsten Wochen noch einige weitere Künstler dieser Region auf den internationalen Startseiten bescheren wird.









Zusätzlich hat Google noch obiges Behind-the-Scenes-Video veröffentlicht, das wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen und viele Aufnahmen des echten Tito sowie dessen Auftreten in Fernsehshows oder auf den großen Bühnen zeigt. Rundet das heutige Doodle gut ab, das ja immer auch das Ziel hat, die Themen oder Nutzer näherzubringen.

Tito Puente wurde am 20. April 1923 als Ernest Anthony Puente Jr in New York geboren und war sohn puerto-ricanischer Eltern. Im Laufe seiner musikalischen Karriere, die weit über 50 Jahre andauerte, spielte er Saxophon, Klavier, Vibraphon, Timbales, Congas und Bongos. Durch sein großes Repertoire und seine Erfolge erarbeitete er sich die inoffiziellen Titel „König des Mambo“ oder auch „König des Timbales“. Viele weitere Infos zu Tito Puente findet ihr im Wikipedia-Artikel.

» Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Jetzt gleich bestellen und Gratis Google Pixel Watch LTE oder Pixel Buds Pro erhalten!

Pixel 7 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Media Markt | Saturn | Amazon

Pixel 7 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch LTE: Media Markt | Saturn | Amazon

Letzte Aktualisierung am 11.10.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!