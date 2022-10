Google Kontakte & Google Assistant: Integration wird wohl ausgerollt – Assistant-Infos in den Kontakten

Die Kontaktverwaltung Google Kontakte ist seit vielen Jahren an populäre Google-Produkte wie GMail oder das Android-Telefonbuch angebunden, sodass diese von sehr vielen Nutzern direkt oder indirekt verwendet wird. Jetzt wird auch die Anbindung des Google Assistant deutlicher, denn in der Android-App zeigen sich jetzt die automatisch erstellten Einträge des Assistenten.



Der Google Assistant muss für so manche an ihn gestellte Aufgabe auf die Kontakte des Nutzers zugreifen und aus dieser Daten wie Namen, E-Mail-Adressen oder auch Geburtstage herauslesen. Nutzer haben aber auch die Möglichkeit, einzelnen Personen einen alternativen Namen bzw. einen Spitznamen zuzuordnen, Geburtstage nur über den Assistenten anzulegen und einiges mehr. Bisher war nicht klar, wo diese Daten gespeichert werden, doch mit dem jüngsten Update werden sie in der Kontaktverwaltung dargestellt.

Wie ihr auf obigen Screenshots sehen könnt, gibt es nach einem serverseitigen Update einen neuen Bereich für den Google Assistant, unter dem sich die Einträge befinden, die von diesem dort automatisch angelegt worden sind. Dazu gehört auch die Beziehung des Nutzers zum jeweiligen Kontakt, was gerade bei der Sprachsteuerung im Alltag nicht ganz unwichtig ist. Die Einträge lassen sich übrigens nicht bearbeiten, sondern nur abrufen. Eine Verknüpfung zu den Google Assistant-Einstellungen ist vorhanden, wo die meisten (oder alle?) Einträge dann angepasst werden können.

