Pixel Watch: Wann kommt Googles Smartwatch und was soll sie kosten? Alle Infos zum baldigen Release

Langsam wird es ernst: Google wird in wenigen Wochen die erste Pixel Watch auf den Markt bringen, auf die viele interessierte Nutzer seit Jahren warten und sie schon bald in Händen halten können. Über die technische Ausstattung und das Aussehen der Smartwatch ist bereits vieles bekannt, aber erst jetzt gibt es die wichtigen Informationen zum Release: Wann kommt die Smartwatch und was soll sie kosten?



Die Pixel Watch ist nicht nur seit mehreren Jahren ein fester Bestandteil der Google-Gerüchteküche, sondern wurde vom Unternehmen auch schon offiziell angekündigt – mit obigem Teaser im Mai auf der Google I/O. Sowohl die Smartwatch als auch die Pixel 7-Smartphones sollen im Herbst vorgestellt werden und schon damals wussten wir, dass das ziemlich sicher auf Anfang Oktober hinauslaufen wird. Überraschenderweise soll es sogar zwei Pixel Watch-Versionen geben.

Pixel Watch kommt am 6. Oktober

Es gilt mittlerweile als sicher, dass die Pixel Watch am 6. Oktober vorgestellt wird, direkt in den Vorverkauf geht und nur eine Woche später, am 13. Oktober Verkaufsstart haben wird. Diese Daten wurden mehrfach geleakt und durch weitere Anhaltspunkte von uns praktisch bestätigt. Gleiches gilt für die Pixel 7-Smartphones.

Die Pixel Watch wird teuer

Wer seit langer Zeit auf die Pixel Watch wartet, wird sich vielleicht nicht mehr vom Preis abschrecken lassen, aber dieser ist dennoch etwas hoch gegriffen: Die Pixel Watch soll in der LTE-Version ganze 399 Dollar kosten. Die Wifi-Version dürfte 50 bis 100 Dollar darunter liegen. Wie sich dieser Preis einordnet und weitere Infos dazu findet ihr im folgenden Artikel:

