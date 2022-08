Pixel Watch: Googles erste Smartwatch wird wohl teuer – neuer Leak spricht von 399 Dollar für LTE-Version

Google wird schon in wenigen Wochen die erste Pixel Watch ankündigen und mutmaßlich nur eine Woche später gleichzeitig mit den Pixel 7-Smartphones auf den Markt bringen. In den letzten Monaten sind immer mehr Informationen zur Smartwatch bekannt geworden, doch ein nicht ganz unwichtiges Detail hat bisher gefehlt: Der Preis. Jetzt soll auch dieser bekannt sein und ist ein erneuter kleiner Schock für Interessierte.



Würde man die Aufregung rund um die damals ominöse Pixel Watch über all die Jahre zusammenziehen, wäre es das meistgehypte Google-Produkt überhaupt. Jetzt steht die erste Smartwatch aus dem Hause Google tatsächlich vor der Tür und sorgt durch so manches Detail eher für Ernüchterung als Begeisterung – zuletzt durch die Akkulaufzeit von gerade einmal 24 Stunden. Aber auch der Preis wird eine sehr wichtige Rolle spielen und bei dem plant Google offenbar eine hohe Zahl auf dem Preisschild.

Glaubt man durchgesickerten Informationen, dann soll die Pixel Watch in der LTE-Version 399 Dollar kosten – mehr als die Samsung Galaxy Watch 5. Damit kostet die LTE-Variante das Gleiche wie die günstigste Apple Watch. Wenn man sich direkt im ersten Anlauf mit Apple messen möchte, ist man preislich sehr gut dabei. Im Vergleich zur direkten Konkurrenz wird es hingegen teuer. Es soll aber auch eine Wifi-Variante ohne eigene Mobilfunkanbindung geben, die um einiges günstiger sein dürfte. Eine Zahl gibt es nicht, aber ich tippe einfach mal mit 299 ins Blaue.

Vermutlich lässt sich der Preis 1:1 in Euro umrechnen und es ist zu erwarten, dass beide Versionen von Beginn an auch in Deutschland verfügbar sein werden. Man kann nur hoffen, dass man eine gute Vorbesteller-Aktion in petto hat und vielleicht ein Bundle aus Pixel 7 (Pro) und Pixel Watch anbietet. Die finale Preisgestaltung der Pixel 7-Smartphones ist noch nicht bekannt.

