Pixel S? Google arbeitet wohl an einem Smartphone mit kleinem Display – wird es ‚das perfekte Smartphone‘?

Google wird das Pixel-Portfolio in Kürze mit dem Start der Pixel 7-Smartphones erweitern und in den folgenden Monaten möglicherweise mit weiteren Geräten nachlegen. Jetzt ist überraschend ein weiteres Pixel-Smartphone aufgetaucht, das auf ein kleines Display setzen und somit die Zielgruppe noch einmal erweitern soll. Das passt gut zur erwarteten Entwicklung, die Smartphone-Serie in alle Richtungen zu erweitern.



Smartphone-Display sind im Laufe der Zeit immer größer geworden und haben schon vor einigen Generationen die vermeintlich maximal sinnvolle Größe erreicht, sodass die Hersteller nicht weiter nachlegen oder sich die Displays sogar wieder ein wenig verkleinern. Auch Google ist diesem Trend gefolgt, hat jedes Jahr um einige Millimeter nachgelegt und wird bei den Pixel 7-Smartphones einen kleinen Schritt zurück machen. Grundsätzlich dürfte man aber beim „großen“ Display bleiben.

Dennoch weiß man auch bei Google, dass sich nicht wenige Nutzer etwas kleinere Display wünschen und könnte diese in Zukunft mit einem eigenen Pixel-Gerät bedienen. Leaker haben nun ein neues Pixel-Smartphone mit dem Codenamen Neila entdeckt, der bisher nirgendwo aufgetaucht ist und wohl keine Verbindung zu allen bisher bekannten und erwarteten Smartphones hat. Also kein Pixel 7, kein Pixel 7a, kein Pixel Notepad und mit Sicherheit auch nicht das kolportierte Pixel Ultra.

Über Neila ist bisher nur bekannt, dass das Smartphone auf ein kleines Display setzen wird, wobei „klein“ natürlich wieder Ansichtssache ist. Das „klein“ von heute kann man sicherlich nicht mit dem „klein“ von damals vergleichen, sodass es vermutlich eher in der 5- als in der 4-Zoll-Kategorie zu Hause sein wird. Allerdings darf man nicht vergessen, dass viele Nutzer zwar gerne ein großes Display für die Augen hätten, aber die Länge des Daumens nicht mitspielt. Fraglich also, was „klein“ bedeutet.









Dass dieser Codename erst jetzt erstmals auftaucht dürfte bedeuten, dass das dazugehörige Smartphone wohl noch viele Monate entfernt ist und frühestens im Frühjahr parallel zum Pixel 7a vorgestellt wird oder gar schon zur Pixel 8-Generation gehört. Normalerweise tauchen neue Geräte erst später auf, doch so wie Google Android für große Display angepasst hat (Foldables und Tablets), könnte man auch für kleine Displays spezielle Anpassungen vornehmen wollen. Und dann ist es schon sinnvoll, wenn die groben Eckdaten des Geräts bereits jetzt bekannt sind, wo man langsam an Android 14 schraubt.

Ich denke nicht, dass sich das neue Pixel-Smartphone mit kleinem Display, sofern es denn jemals auf den Markt kommt, nur durch die Displaygröße abheben wird. Interessant wird die Kombination aus Größe, Leistung und Preisgestaltung. Ist ein kleines Display eher beim Pixel 7 / Pixel 8 oder eher beim Pixel 7a zu Hause? Smartphones mit kleinen Displays gibt es, aber diese haben häufig eine schlechte Ausstattung und / oder Qualität.

Das perfekte Smartphone

Die Marktlücke besteht bei einem guten Smartphone mit kleinem Display. Erst vor wenigen Monaten gab es eine sehr erfolgreiche Petition zu starken Smartphones mit kleinem Display – getrieben vom Pebble-Gründer. Pebble wurde damals an Fitbit verkauft, das jetzt wiederum zu Google gehört. Gut möglich, dass man da alte Kontakte reaktiviert hat und jetzt in irgendeiner Form zusammenarbeitet – zeitlich würde es passen.

