Fuchsia: Entwickler gibt sehr viele interessante Einblicke – so hat es begonnen und das sind wohl Googles Pläne

Über das neue Betriebssystem Fuchsia konnte schon viel spekuliert werden, denn Google hält es trotz jahrelanger Entwicklung und des Rollouts auf zwei Geräte weitestgehend unter Verschluss. Jetzt gibt es ein interessantes Interview mit dem ehemaligen ‚Director of Engineering‘, der das Projekt von Beginn an angeschoben hat und viele Hintergrundinformationen zur Entwicklung, dem aktuellen Stand und der Zukunft ausplaudert.



Fuchsia ist ein sehr spannendes Projekt, das wir hier im Blog schon seit langer Zeit begleiten, aber leider abseits von Leaks, Spekulationen und Aussichten nur wenig berichten können. Denn Google hat das Betriebssystem zwar in die Öffentlichkeit gebracht, durch zwei Rollouts und zwei öffentlich zugängliche Webseiten, hält aber dennoch einen Schleier über dem Projekt. Der aktuelle Status, die Zukunft oder wenigstens geplante Einsatzmöglichkeiten sind nicht bekannt.

Das interne Fuchsia-Team ist im Laufe der Jahre stark gewachsen und hat viele Entwickler aufgenommen, die zuvor an Android oder anderen Betriebssystemen gearbeitet haben – aber an welcher Vision arbeiten sie jetzt? Der ehemalige ‚Director of Engineering‘ des Betriebssystems, Chris McKillop hat vor wenigen Tagen ein langes Interview gegeben und geduldig Fragen zum Betriebssystem beantwortet und auch seine Einschätzung gegeben, wohin es sich entwickeln wird. Aufgrund seines Abschieds vom Unternehmen vor über zwei Jahren ist er wohl allerdings längst nicht mehr voll im Bilde.

Erwartet keine großen Ankündigungen oder Überraschungen, denn über diese darf McKillop entweder nicht reden oder kennt sie selbst nicht mehr. Dennoch ist ein interessantes Interview mit vielen Details, die man als Fuchsia-Interessierte mal gehört haben kann. Hier findet ihr ein kurzes automatisch übersetztes Best-of der Fragen und Antworten in Auszügen. Das vollständige Interview gibt es bei 9to5Google.









Wann hat für Sie die Umstellung auf Fuchsia begonnen und wie hat diese ausgesehen?

Diese Gelegenheit tauchte in dieser Gruppe auf, die Sundar [Pichai, der damals Produktchef war] und Larry [Page, Google-Mitbegründer und CEO zu der Zeit] gegründet hatten, um im Grunde die Zukunft von allem zu betrachten, was Google war tun – also, ungezwungen, „schau dir dieses Zeug an.“ Ich kam im Januar 2012 zu Google und etwa sechs Monate später begann ich, am Pitch für Fuchsia zu arbeiten. Dort wurde der Name ausgewählt. Im Herbst, nachdem wir Nexus Q auf den Markt gebracht haben, wird wahrscheinlich die eigentliche erste Version des Decks gebaut. Eines der Dinge bei Betriebssystemen ist, dass es sehr lange dauert, sie zu erstellen, und dann dauert es sehr lange, bis sie tatsächlich Erfolg haben. [Sie müssen] anfangen, an diesen Dingen in einer Überlappung zu arbeiten. Als ich zu Google kam, arbeitete niemand daran. Damals ging es bei Fuchsia ursprünglich nie darum, einen neuen Kernel zu bauen. Es ging eigentlich um eine Beobachtung, die ich gemacht habe: dass das Android-Team sein eigenes Linux-Kernel-Team hatte und das Chrome-OS-Team sein eigenes Linux-Kernel-Team hatte, und es gab eine Desktop-Version von Linux bei Google [Goobuntu und später gLinux], und In den Rechenzentren gab es ein Linux-Kernel-Team. Sie waren alle getrennt, und das scheint verrückt und ineffizient.

Sie haben erwähnt, dass Sie Schwierigkeiten hatten, innerhalb von Google Interesse an Fuchsia zu wecken. Was hat ihre Meinung schließlich geändert und wie kam der Ball endlich ins Rollen?

Als ich zu dieser Art von „anderem Projekt“ wechselte und das Android-Team verließ, befasste sich dieses andere Projekt mit neuen Wegen zum Erstellen von Anwendungen, neuen Wegen zum Erstellen von Benutzeroberflächen, neuen Wegen, Dinge zu tun. Sie suchten nicht unbedingt nach neuen Wegen zum Erstellen von Betriebssystemen. Das habe ich eingebracht und auch die anderen Projekte übernommen. Dann haben wir Fuchsia gestartet und zuerst Flutter verwendet. Der Grund, warum Flutter Fuchsia unterstützt, war [weil] wir dieses neue Betriebssystem erstellt haben und Sie über diese neuen Ideen sprechen möchten. Wenn Sie als Erstes sagen: „Wir müssen ganz Android zum Laufen bringen“, werden Sie nie an den Punkt kommen, an dem Sie etwas demonstrieren können. Wir haben tatsächlich einige wirklich überzeugende Demonstrationen zusammengestellt, wie wir die Nadel in Bereichen bewegen können, die für die Menschen wichtig sind. Das war der Zeitpunkt, an dem wir begannen, Begeisterung für das Projekt zu entwickeln und zu wachsen. Das Starten eines Betriebssystems ist eigentlich nicht sehr schwer. Der Versand an Millionen von Menschen wurde dagegen nur wenige Male durchgeführt. Es ist mir sehr wichtig, dass Projekte funktionieren, dass es nicht nur ein akademisches Forschungsprojekt ist. Es war gut, das Ding für uns zu finden, damit wir weiterschiffen können. Selbst wenn [ein Gerät wie der Nest Hub] nur einen Bruchteil dessen nutzt, wozu Fuchsia in der Lage ist, spielt es keine Rolle. Wir haben so viel gelernt. Wenn der Gummi auf die Straße kommt, finden Sie heraus, wo Sie in einem „idealisierten“ Gebiet gelebt haben.

Sehen Sie eine kommende Generation von Betriebssystemen, die revolutionäre neue Möglichkeiten zur Nutzung eines Computers bringen wird?

Vielleicht. Wir werden sehen. Ein Teil dessen, was meiner Meinung nach als nächstes passieren muss, wird sich darum drehen, wie … wir an den Punkt kommen, an dem wir nicht unbedingt von statischer Anwendung zu statischer Anwendung wechseln, während wir Dinge tun. Wenn Sie sich die Arbeit ansehen, die in den 90er Jahren mit OLE und COM passiert ist, haben sie sich nicht geirrt, oder? Es ist verrückt, dass ich diese gesamte Anwendung neu erstellen muss, um ihr diese eine Funktion hinzuzufügen. Ich glaube nicht, dass sie richtig darüber nachgedacht haben. Sie dachten nicht an Sicherheit und Datenschutz und die Probleme, die entstehen, wenn Sie Live-Code aus dem Internet haben, den Sie mit anderem Code aus dem Internet zusammenfügen möchten – dass keiner von beiden die Entwickler kennt und Sie diese Dinge tun möchten zusammenarbeiten. Ich denke also, wer das knacken kann, wird eine große Veränderung bewirken. Wenn Sie sich ansehen, wie Apple seine Widgets und Anwendungen zwischen der Uhr und dem Telefon zusammenarbeitet, können Sie feststellen, dass sie darüber nachdenken. Und in den letzten 15 Jahren war [dieses Ideal] auch die Antithese zum Wachstum der Technologie. Recht? Bei der Technologie dreht sich alles um große, zentralisierte, schnelllebige Unternehmen, die ummauerte Gärten ihrer Welten bauen, die sie dann den Verbrauchern geben können. Sie können Google Mail nicht anzeigen und eine Funktion hinzufügen. So funktioniert es einfach nicht. Ich denke, es ist Zeit für neue Denkweisen.









Wo prognostizieren oder stellen Sie sich Fuchsia persönlich in 10 Jahren vor?

Ich denke, es besteht eine kleine Chance, dass alles, was Fuchsia getan hat, im Linux-Kernel landet. Sie versuchen es! Sie machen jetzt tatsächlich Dinge, was großartig ist. Das wäre ein großartiges Ergebnis, denn es geht wirklich um die Funktionen, die wir bauen wollten. Ich glaube nicht sehr an NIH [hier nicht erfunden] oder diese Art von Denken, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute selbstgefällig werden. Linux hatte „gewonnen“, und so war es sehr einfach, selbstzufrieden zu sein. Wenn neue Dinge auftauchen und zeigen, dass neue Ideen möglich sind, dann übernehmen andere Leute diese neuen Ideen. Ich denke, das ist genial. Das ist immer eine Möglichkeit. Aber ich denke tatsächlich, dass in 10 Jahren jeder auf der Welt versuchen wird, herauszufinden, wie man Fuchsia [am besten] verwendet. Ich denke, es wird einige ernsthafte Wettbewerbsvorteile geben, die die Verwendung von Fuchsia Unternehmen verschaffen wird, und sie müssen herausfinden, wie sie es übernehmen werden. Dort wird [Fuchsia] meiner Meinung nach in etwa 10 Jahren stehen. Ich glaube wirklich, dass die Architektur und die Vorteile, die Fuchsia gegenüber bestehenden Betriebssystemen hat, real sind, und ich denke, das Team macht sein Ding. Unter der Annahme, dass sie die Dinge, die sie tun, zu Ende bringen, denke ich, dass jeder versuchen wird, herauszufinden, wie er [Fuchsia] auch verwenden kann. Das ist eines der schönen Dinge daran, ein Open-Source-Projekt zu sein. Weil es da ist, wird es irgendwann etwas sein, das die Leute anschauen und sagen werden: „Oh, das können wir auch verwenden.“

» Das gesamte Interview bei 9to5Google

Letzte Aktualisierung am 11.09.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!