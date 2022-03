Fuchsia: Googles neues Betriebssystem verliert seinen Entwicklungschef – ein Abschied nach sieben Jahren

Googles neues Betriebssystem Fuchsia könnte sich auf der Zielgeraden befinden, denn der erste Rollout liegt schon mehrere Monate zurück und es könnten viele weitere Geräte in der Pipeline sein. Doch jetzt hat der technische Direktor des Betriebssystems angekündigt, das Unternehmen zu verlassen. Ein Zeichen, das man ganz unterschiedlich deuten kann.



Wie lange bastelt Google schon an Fuchsia? Spätestens jetzt wissen wir, dass es mindestens sieben Jahre sind. Denn nun hat der Technische Direktor, der die Entwicklung des Betriebssystems koordiniert, seinen Abschied nach eben dieser Zeit angekündigt. Chris McKillop wird sowohl das Fuchsia-Team als auch seinen Arbeitgeber Google verlassen und nun neue Projekte bei GitLab beginnen. In seiner Verkündung des Abschieds, heißt es:

I don’t eat quiche, I make operating systems. I started Fuchsia at Google 7 years ago, built the team and shipped F1->F4.1.2. Amazing journey and I cannot wait to see where Fuchsia goes next!