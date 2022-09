Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neuer Ärger mit den Schutzhüllen – Blasenbildung, Risse und vergilbte Oberfläche (Galerie)

Wer sein Smartphone liebt, der packt es in eine Schutzhülle und hofft darauf, dass diese das Gerät vor hässlichen Kratzern und abgeplatzten Oberflächen schützt sowie die Folgen eines Sturzes mildert. Auch Google hat seit vielen Jahren eigene Schutzhüllen für die Pixel-Smartphones im Portfolio, doch bei den Pixel 6-Schutzhüllen hat man vollends daneben gegriffen. Jetzt gibt es neue Fotos und einen Bericht, der das eindrucksvoll unterstreicht.



Google bietet im hauseigenen Onlineshop seit jeher passende Schutzhüllen für die Pixel-Smartphones und lässt sich diese vergleichsweise sehr gut bezahlen. Im Laufe der eigenen Smartphone-Geschichte wurde das Material mehrfach gewechselt, doch beim Schritt zu den Pixel 6-Hüllen dürfte die langfristige Qualität wohl keine große Rolle gespielt haben. Schon vor Monaten gab es Bilder und Berichte zu vergilbten und verformten Schutzhüllen und natürlich ist das nicht besser geworden.

Kurz vor dem Start der Pixel 7-Smartphones hat man bei 9to5Google nochmal nachgelegt und lässt dringendst darauf hoffen, dass sich Google für die neue Smartphone-Generation einen neuen Lieferanten gesucht hat. Man hat bestätigt, dass die Schutzhüllen nach zehn Monaten nur noch ein Schatten ihrer selbst sind – und das ist noch sehr mild ausgedrückt. Die transparente Schutzhülle ist an vielen Stellen vergilbt, an anderen verformt, ist an den Kanten gerissen und dann hat sich auch noch etwas gebildet, das man liebevoll „die Blase“ nennt. Ich habe kurz darüber gelacht, aber eigentlich ist es für Betroffene eher zum Weinen.

Bei „the bubble“ haben sich tatsächlich zwei Lagen der Schutzhülle voneinander gelöst, sodass sich Luft dazwischen sammeln konnte und die Schutzhülle vollends außer Form gerät. Man muss wohl nicht erwähnen, dass das nach mehreren Monaten dazu geführt hat, dass die Hülle nicht mehr passgenau ist und das Smartphone somit nicht nur viele Ästhetik-Punkte kosten lässt, sondern es auch nicht mehr schützt.

















Ich denke, die Bilder sprechen für sich. Das ist bei weitem kein Einzelfall und das letzte Bild stammt schon aus den Berichten der letzten Monate. Viele Nutzer hatten berichtet, dass das Problem schon wenige Monate nach dem Kauf der Schutzhülle aufgetreten ist und es ist anzunehmen, dass sich die Qualität der Schutzhüllen in den folgenden Monaten nicht unbedingt verbessert hat. Vermutlich ist „the bubble“ nicht die einzige ihrer Art. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es bei vielen Nutzern schon gar nicht mehr dazu gekommen ist, weil sie die Schutzhülle entsorgt haben.

Weil Schutzhüllen längst kein nettes Zubehör mehr sind, sondern für viele Menschen fest zum Smartphone dazugehören – und sei es nur für das gute Gefühl – ist das für Google ein ernsthaftes Problem. Dazu kommt, dass das Pixel 6a wohl auf die gleiche Schutzhülle setzt (natürlich in angepasster Form) und auch für die Pixel 7-Smartphones gehen wir bisher davon aus, dass Google den Lieferanten mehrere Jahre hätte nutzen sollen.

Dass bisher keine Informationen zu den Schutzhüllen durchgesickert sind, könnte aber auch bedeuten, dass Google schon im Frühjahr nach den ersten Berichten reagiert hat und sich einen neuen Lieferanten gesucht hat. Sobald es dazu Informationen gibt, findet ihr es natürlich hier im Blog. Bisher gab es Spekulationen über eine Klapphülle.

