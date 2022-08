Viele neue Pixel-Geräte: Diese Produkte wird Google in den nächsten Monaten auf den Markt bringen (Liste)

Man mag es kaum glauben, aber ein gutes Drittel des Jahres ist schon wieder vorbei und bisher hat Google nur zwei neue Pixel-Produkte vorgestellt. Schon jetzt wissen wir, dass in diesem Jahr noch einige weitere Geräte folgen werden und auch für das nächste Jahr haben wir schon eine Ahnung sowie dank Googles Ankündigung eine gewisse Sicherheit, welche Produkte auf den Markt kommen werden. Hier findet ihr einen schnellen Überblick.



Das Jahr 2022 hat uns gerade erst die beiden neuen Produkte Pixel 6a und Pixel Buds Pro gebracht, aber Google wird in den nächsten 12 Monaten weiter stark nachlegen. Während der Präsentation der beiden Produkte im Mai dieses Jahres, hat man einige weitere Produkte bereits angekündigt und von anderen gibt es immer mehr Informationen, sodass deren Erscheinen nur noch eine Frage der Zeit sein wird.

Pixel 7 & Pixel 7 Pro

Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Google im Oktober dieses Jahres die neuen Pixel 7-Smartphones auf den Markt bringen wird. Diese wurden bereits angekündigt, laut geleakten Informationen ist die Produktion angelaufen und der Zeitplan basiert ganz einfach auf den letzten sechs Generationen. In diesem Jahr könnten die Geräte einen Frühstart hinlegen und schon in der zweiten Oktober-Woche verfügbar sein, aber dazu gibt es bisher abseits der Quelle eines Leakers noch keine belastbaren Informationen.

Wir halten euch hier im Blog stets über alle Informationen zum Pixel 7 und Pixel 7 Pro auf dem Laufenden, sodass ihr euch mit jedem neuen Leak regelmäßig auf den neuesten Stand bringen könnt. Alle zuletzt bekannt gewordenen Informationen findet ihr im folgenden Artikel:

Pixel Watch

Im Oktober ist es endlich soweit! Gute fünf Jahre nach den ersten Gerüchten wird Google die erste Pixel Watch auf den Markt bringen und damit sehr spät in den Smartwatch-Markt einsteigen. Man wird sich einen großen Erfolg erhoffen, einen weiteren Push für Wear OS erwarten und sicherlich auch im Duo mittelfristig mehr Pixel-Smartphones verkaufen wollen. Die bisher bekannten Informationen können aus Neugier begeistern, beim zweiten Blick aber eher weniger. Alles wird darauf hinauslaufen, was Google mit Software-Tricks aus der Hardware herausholt.

Pixel Ultra

Es darf in keiner Auflistung fehlen und vielleicht sehen wir es ja tatsächlich noch in diesem Jahr. Es wird immer wahrscheinlicher, dass Google ein Pixel Ultra auf den Markt bringt und sich damit auch im Premium-Bereich aufstellen möchte. Wir haben euch bereits alle bisher bekannten Informationen zusammengestellt, aber ihr müsst weiterhin im Hinterkopf behalten, dass es sich dennoch nur um ein häufig geleaktes intern genutztes Gerät handeln könnte. Sollte es erscheinen, dann wohl noch in diesem Jahr kurz vor Weihnachten.

Pixel Tablet

Wir springen in das nächste Jahr: Google hat bereits das Pixel Tablet offiziell angekündigt und für Frühjahr 2023 in Aussicht gestellt. Damit dürfte es wohl im Mai 2023 erscheinen und Googles Neueinstieg in den Tablet-Markt markieren, den man vor vielen Jahren verlassen und auch mit Android schleifen lassen hat. Schon jetzt sind viele Informationen zum Pixel Tablet bekannt, das wohl gleichzeitig als Smart Display genutzt werden kann. Dazu soll es einen Standfuß geben, der wiederum ohne Tablet als Smart Speaker fungieren könnte.

Pixel Notepad

Das Foldable Pixel Notepad ist die große Unbekannte im Google-Universum, allerdings längst nicht so spekulativ wie das Pixel Ultra oder der letzte Eintrag in dieser Liste. Google soll das faltbare Smartphone schon seit Jahren entwickeln und immer wieder verschieben, um den Markteinstieg zu perfektionieren. Sollte es tatsächlich erscheinen und Google den Einstieg in den Foldable-Markt nicht abblasen (was nach wie vor möglich ist), wird es wohl ebenfalls erst im Frühjahr erscheinen. Für Herbst 2023 scheint die aktuelle Entwicklung zu weit fortgeschritten und für Herbst 2022 nicht weit genug.

Pixel Glass

Ein angekündiges Produkt, über das wir aber noch nicht viel wissen: Google bastelt an einer neuen Augmented Reality-Brille, die die Nachfolge von Google Glass antreten soll und wahrscheinlich als „Pixel Glass“ auf den Markt kommt. Nach den Buds und der Watch wäre es eine logische Erweiterung des Wearable-Portfolios. Schon jetzt wird das bisher namenlose Produkt auf öffentlichen Straßen getestet, sodass es in den nächsten Wochen viele weitere Informationen geben könnte. Es wird erwartet, dass die erste AR-Brille der neuen Generation im Herbst 2023 angekündigt wird.

Natürlich könnte man auchn das Pixel 7a im Frühjahr 2023 sowie das Pixel 8 und Pixel 8 Pro im Herbst 2023 hier aufführen und damit ziemlich sicher einen Treffer landen. Bisher ist über diese Geräte aber noch gar nichts bekannt, sodass ich sie absichtlich in dieser Liste ausgespart habe.