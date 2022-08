Pixel Watch: Googles erste Smartwatch benötigt kein Smartphone – Ankündigung verspricht optionales 4G

Google wird in wenigen Wochen die erste Pixel Watch vorstellen, deren interne Konkurrenz gestern Nachmittag bereits angekündigt wurde und ab September verfügbar sein soll. Doch rund um die große Fitbit-Ankündigung gab es auch ein sehr interessantes neues Detail zur Google-Smartwatch: Diese soll in einer 4G-Variante erhältlich sein, die über eine eigene Mobilfunkverbindung verfügt und somit ohne Smartphone auskommen kann.



Über die kommende Google Pixel Watch ist schon sehr viel bekannt, doch ein sehr wichtiges Detail ist bisher offenbar untergegangen oder wurde nicht weiter beachtet: Tatsächlich wird die Pixel Watch schon jetzt im Fitbit-Onlineshop beworben und unter anderem damit angepriesen, dass diese über eine optionale 4G-Verbindung verfügt. Das bedeutet, dass die Smartwatch optional eine eigene Mobilfunkverbindung besitzen kann und somit vollumfänglich auch ohne Smartphone nutzbar ist.

Help by Google. Health by Fitbit. Get advanced wellness + optional 4G LTE connectivity in a circular design built just for Android.