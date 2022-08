Google One & Google Fotos: Zahlende Premiumnutzer erhalten nicht alle Funktionen – ist das noch fair?

Die Fotoplattform Google Fotos bietet viele Funktionen vom Backup über die Organisation bis hin zur Foto- und Videobearbeitung, die grundsätzlich von allen Nutzern verwendet werden können. In den letzten Jahren hat man allerdings damit begonnen, einige Premium-Funktionen einzuführen, die nur zahlenden Nutzern vorbehalten sind. Doch auch dabei sorgt man für Unruhe, denn Premiumnutzer ist nicht gleich Premiumnutzer.



Google Fotos war lange Zeit ein extrem starkes Gesamtpaket, denn man bot kostenlosen unbegrenzten Speicherplatz, die starken Filter und Suchfunktionen sowie natürlich die Möglichkeiten zur Organisation. Doch vor einiger Zeit hat man begonnen, manches zusammenzustreichen und die Nutzer zur Kasse zu bitten, was zwar nichts am nach wie vor starken Gesamtpaket ändert, aber doch die Masse der Nutzer bei einigen Funktionen außen vor lässt.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es einige exklusive Funktionen für zahlende Google One-Nutzer, zu denen etwa der magische Radiergummi oder diverse Farbfilter gehören. Das ist ein netter Bonus für all die Nutzer, die ihr Speicherplatz-Abo ohnehin zu 90 Prozent wegen Google Fotos abgeschlossen haben. Zum Teil werden einige Funktionen auch für Pixel-Nutzer freigeschaltet, die ohne Abo Zugriff auf diese exklusiven Funktionen haben. Eine schöne Sache für Pixel-Nutzer.

Mit dem Update des magischen Radierer hingegen hat man eine neue Funktion gestartet, die exklusiv nur für Pixel 6-Nutzer angeboten wird: Das Verstecken von Objekten. Nutzer älterer Pixel-Smartphones bleiben außen vor und was noch schwerer wiegt: Zahlende Nutzer von Google One haben ebenfalls keinen Zugriff auf diese Funktion, mit der man wohl die neueste Pixel-Generation etwas pushen möchte. Das ist ein gutes Werbeargument, stößt aber andere Nutzergruppen vor den Kopf.









Bezahlen ja, voller Funktionsumfang nein

Ich halte das für eine sehr unglückliche Situation, dass man diesen erweiterten Filter nicht den zahlenden Google One-Nutzern von Anfang an zugänglich macht. Vermutlich wird man das nach mehreren Monaten der Exklusivität tun, aber da geht es eher um das Prinzip. Ich hatte hier im Blog schon einmal thematisiert, dass Google One rund um die Welt den gleichen Preis, aber einen unterschiedlichen Funktionsumfang hat. Das schlägt jetzt exakt in die gleiche Kerbe.

Die vielen anderen exklusiven Google One-Funktionen sollen nicht unter den Tisch fallen, aber wenn man den vollen Preis bezahlt, sollte man auch die volle Leistung bekommen. Ich möchte nicht aus einer Mücke einen Elefanten machen, denn es ist nur eine von mehreren Dutzend Funktionen, aber dennoch ist das ein unschöner Ausblick für zukünftige Funktionen. Manches ist für Pixel-Nutzer, manches für One-Nutzer. Vielleicht benötigt man irgendwann beides?

Google kann Pixel-Nutzer als Dank für ihren Smartphone-Kauf gerne auf eine Stufe mit den One-Nutzern stellen, aber nicht umgekehrt die Pixel-Nutzer, die kein Abo haben, über die monatlich zahlenden Nutzer.

