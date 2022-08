Googles ewige Baustellen: In diesen Bereichen kommt man trotz bester Voraussetzungen einfach nicht voran

Google ist sehr breit aufgestellt und deckt mit zahlreichen Apps, Plattformen und Produkte viele Märkte ab, in denen man oftmals das Ziel verfolgt, diese zu dominieren oder zumindest ganz vorn mitzuspielen. Das hat schon häufig funktioniert, ging aber auch immer wieder schief und manchmal muss man sich fragen, warum das Unternehmen trotz hoher Investitionen und früher Markteintritte nicht erfolgreich ist. Eine kurze Bestandsaufnahme.



Google ist seit vielen Jahren als Unternehmen bekannt, das sich nicht mit geringer Reichweite zufriedengibt – selbst wenn das Produkt finanziell erfolgreich sein sollte. Der vom Google-Gründer Larry Page mehrfach angeführte Zahnbürsten-Test gilt auch heute noch oder ist zumindest in die DNA des Unternehmens übergegangen: Dieser besagt, dass man Produkte mit einer Zahnbürste vergleichen sollte: Ein alternativloses Produkt, das jeder Nutzer will und gewissermaßen auch muss.

Es ist dem Unternehmen schon mehrfach gelungen, in einen neuen Markt einzusteigen und diesen innerhalb kürzester Zeit anzuführen und gar zu dominieren. Zuerst mit der Websuche, später mit dem Werbegeschäft, GMail, Google Maps, Android, Chrome oder auch YouTube. Es sind Produkte, die von ihrer extrem hohen Reichweite leben und sich ein Selbstverständnis erarbeitet haben, um das kaum ein Nutzer herumkommt. Die Produkte sind Selbstläufer und es ist kaum vorstellbar, dass diese jemals gegen die Wand gefahren werden.

Googles Erfolgsgeheimnis liegt darin, dass man in vielen Bereichen einen Fuß in der Tür hat, bestehende Gegebenheiten analysiert und diese so extrem stark optimiert, dass die Nutzer in Scharen wechseln. Im App- und Plattform-Bereich sozusagen das Apple-Pendant. Allerdings fällt auf, dass alle heute sehr erfolgreichen und dominierenden Produkte schon sehr alt sind. Das jüngste ist tatsächlich Google Chrome mit 14 Jahren.









Hat Google die Erfolgsspur verloren?

Es ist nicht so, dass die Produkte der letzten eineinhalb Jahrzehnte nicht erfolgreich sind, aber sie konnten nicht den Stellenwert erreichen, wie die Produkte des ersten Jahrzehnts. Und das, obwohl die Markenbindung bei Google kein Problem ist und oftmals die großen Produkte die kleinen mitziehen. Hier findet ihr einfach einmal eine schnelle Übersicht von wichtigen Branchen, in denen Google seit vielen Jahren aktiv ist, zum Teil zu den Pionieren gehört, es aber dennoch nicht zum Erfolg führen konnte.

Social Networks: Google hatte das Social Network Orkut zu Myspace-Zeiten gestartet und war noch vor „Thefacebook“ Online! Ich war damals dabei und muss sagen, Orkut war ein tolles Produkt – doch Google hat es nicht nennenswert weiterentwickelt. Später folgten das kurzlebige Google Buzz und Google+. Wirklich erfolgreich war man aber nie.

VR-Brillen, AR-Brillen: Google Glass kam vor gut zehn Jahren auf den Markt und wurde funktionell begeistert aufgenommen. Vor allem die Kamera sorgte allerdings für Kritik und der Begriff ‚Glassholes‘ war geboren. Statt das Produkt weiterzuentwickeln, hat Google es schnell vom Markt genommen und diesen gewissermaßen aufgegeben. Im kommenden Jahr soll Glass zurückkehren, doch bis dahin hat man den Markt anderen Marken überlassen, die sich in den Nach-wie-vor-Nische etablieren konnten.

Sicherlich kann man über den einen oder anderen Eintrag in dieser Liste streiten und vielleicht ist es ganz gut so, dass Google nicht in allen angesprochenen Bereichen dominiert oder eine führende Rolle spielt. Dennoch sind da aus Google-Sicht viele strategische Fehler passiert, die dem Unternehmen heute ein ganz anderes Standing in wichtigen Märkten verschaffen hätte können. Der größte Teil des Unternehmenserfolgs basiert auf Produkten die 15-20 Jahre oder noch älter sind. Kann man machen, gilt allgemein aber nicht als gesund und zeigt, dass man bei Wegbrechen einzelner Erfolgsprodukte (aus welchen Gründen auch immer) kaum nachlegen kann…