Android 12 statt Android 13: Update für Pixel-Nutzer war wohl ein Downgrade & offenbar gar nicht notwendig

In diesen Tagen dürfen sich viele Pixel-Nutzer über das Update auf Android 13 freuen, das am Montag freigegeben wurde und seitdem auf die Smartphones ausgerollt wird – allerdings mit Stolpersteinen. Wir haben bereits über das verwirrende Update für Pixel 6-Nutzer berichtet und durch neue Informationen unserer Leser kann man den Eindruck bekommen, dass Googles Statement nicht die ganze Wahrheit enthält.



Solltet ihr ein Pixel 6 besitzen oder regelmäßig hier im Blog lesen, habt ihr es mitbekommen: Statt Android 13 bekamen Pixel 6-Nutzer seit Montag ein Update auf Android 12 angeboten – das sie natürlich bereits im Einsatz hatten. Zwei Tage lang mussten Nutzer und Medien rätseln, was es mit diesem Update auf sich hat, das keinerlei Änderungen brachte. Am Mittwoch gab es dann Googles Statement, in dem man zu Protokoll gab, dass das letzte Android 12-Update unabhängig vom Android 13-Rollout veröffentlicht wurde. Man gab zu, dass das Timing vielleicht nicht das beste gewesen ist und für Verwirrung sorgen könnte.

Am 15. August erhielten Pixel-Geräte mit einer alten Version von Android 12 eine Benachrichtigung über ein zuvor veröffentlichtes Android 12-Update mit Fehlerbehebungen. Die Nachrichten in der Benachrichtigung waren mit dem Timing von Android 13 verwirrend und werden derzeit aus Gründen der Übersichtlichkeit geändert. Dieses Update ist unabhängig von der Version von Android 13, die gestern auf allen unterstützten Pixel-Geräten eingeführt wurde und je nach Mobilfunkanbieter in den nächsten Wochen fortgesetzt wird.

Ich habe meine Gedanken zu dieser Vorgangsweise in diesem Artikel beschrieben und auch offene Fragen angesprochen, die sich dadurch ergeben. In den Kommentaren unter den Beiträgen gab es dann interessante neue Erkenntnisse, die Googles Statement zwar nicht widerlegen, aber um interessante Facetten erweitern. Möglicherweise war das „neue“ Android 12 gar kein Update, sondern ein Downgrade – ein Schritt, den man nur sehr selten geht.

Hier einmal die Beobachtungen, die sich während oder nach des angebotenen Updates auf Android 12 und in weiterer Folge auf Android 13 ergeben haben.









Mein Pixel 6 bekam ebenfalls das „Android 12“ Update mit 2 GB Größe. Habe die Builnummern verglichen:

Vorher: SQ3A.220705.003

Nach dem Update: SQ3A.220705.001.B2 Sieht für mich nach einem Downgrade auf eine ältere Version aus, das würde auch die Größe erklären. Updates haben in der Regel eine deutlich geringere Größe, da die inkrementell gemacht werden, bei einem Downgrade muss in der Regel das komplette Betriebssystem neu installiert werden.

Update war ein Downgrade

Sollte sich unser Leser Michi nicht verschrieben haben, war das Update tatsächlich ein Downgrade. Die Buildnummer war niedriger als vor dem Update. Das erklärt, warum man das gesamte Image herunterladen und installieren musste, statt nur die veränderten Komponenten zu installieren. Da muss also irgendwas schiefgelaufen sein, was man vor dem Android 13-Update noch korrigieren wollte. Interessanterweise waren keine drängenden Probleme bekannt. Haben die Entwickler dieses Android 12-Patches selbst nicht gewusst, dass Android 13 schon vor der Tür steht?

Downgrade-Update nicht notwendig?

Gleich mehrere Nutzer berichten, dass sie plötzlich doch das Update auf Android 13 angeboten bekamen, obwohl sie das zuvor anklopfende Android 12-Update nicht installiert haben. Auch das widerspricht nicht Googles Statement, wirft aber die Frage auf, warum es das dann überhaupt gegeben hat.

—

Vielleicht ergibt das aus Sicht der Android-Entwickler alles Sinn und war tatsächlich notwendig, das lässt sich von Außen nicht beurteilen. Wenn man aber ein dringend notwendiges Update anbietet, das wenige Tage später dann doch nicht mehr notwendig ist, dann scheint es intern wohl unterschiedliche Meinungen zu geben. So lange Google die Nutzer nicht mit weiteren Informationen erhellt, wird die Gesamtsituation wohl rätselhaft bleiben. Immerhin melden jetzt stündlich mehr Nutzer Vollzug, sodass das Thema trotz offener Fragen bald vergessen werden kann.