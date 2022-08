Android 13 ist da: Googles Update-Turbo war erfolgreich – die aktuelle Android-Verteilung unter den Google-Fans

Die Android-Welt hat sich weitergedreht und Google hat mit dem Start von Android 13 die nächste Generation des Smartphone-Betriebssystems gestartet. Das ist sehr positiv, aber mit jeder neuen Version verschärft sich die Fragmentierung, die seit vielen Jahren eines der größten Probleme des Ökosystems ist. Pünktlich zum Generationswechsel öffnen wir wieder unsere Statistiken und zeigen euch, wie sich Android 13 entwickelt und wie stark sich Android 12 verbreiten konnte.



Google hat vor wenigen Tagen neue Zahlen zur Android-Verteilung veröffentlicht und gezeigt, dass Android 12 es mit Erscheinen des Nachfolgers auf gerade einmal 13 Prozent geschafft hat. Alle Versionen bis herunter zu Android Oreo haben einen Anteil von über 10 Prozent, doch bei uns im Blog sieht das naturgemäß etwas anders aus. Von den Zahlen, die sich aus unserer gesamten Leserschaft bilden, könnte Google global nur träumen – was natürlich unserer Zielgruppe geschuldet ist.

Android 12 / Android 13 in den letzten drei Wochen

1. Woche: 65,5 Prozent / 2,21 Prozent

/ 1. Woche: 66,58 Prozent / 2,19 Prozent

/ 1. Woche: 65,1 Prozent / 7,06 Prozent

Wenig überraschend hat Android 13 in der aktuellen Woche einen sehr großen Sprung gemacht – das sind unsere Leser mit Pixel-Smartphones. In den kommenden Wochen wird das wieder stagnieren, bis die ersten großen Hersteller damit beginnen, ihre Flaggschiffe zu versorgen. Auch wenn es noch ein kleiner Sprung ist, ging es interessanterweise nicht zu Laste von Android 12. Erklären lässt sich das nur dadurch, dass sich mehr Nutzer anderer Smartphones bei uns im Blog über das für sie kommende Android 13 informiert haben.

Und jetzt blicken wir auf die Gesamtzahlen für die letzten acht Monate, die sehr gut zeigen, wie sich die Verteilung der Versionen entwickelt hat.









Es zeigt sich, dass Android 12 seit Jahresbeginn stark wachsen konnte und sich vor allem Nutzer von Android 11 abknabbert, während Android 10 und Android 9 relativ stabil bleiben. Mit Erscheinen von Android 13 wird Android 12 zum neuen Android 11 und wird sich langsam nach unten drücken. In Bereichen rund um 5 Prozent werden uns aktuelle Generationen wie Android 12 und Android 11 sicherlich noch mehrere Jahre begleiten – siehe Android 9. Android 13 zeigt sich seit dem Start der Beta in unseren Zahlen.

Ich denke, dass unsere Zahlen den idealen Wert widerspiegeln, wie ihn sich Google und alle am gesunden Ökosystem interessierten Nutzer wünschen würden. Man kann sagen, dass gut drei Viertel aller unserer Leser stets auf einem aktuellen Betriebssystem unterwegs sind. Altlasten hat man immer, aber die aktuelle und die vor-aktuelle Version sind das Optimum. Android 11 kratzt jetzt an der Grenze des Akzeptablen, wird aber auch in den folgenden zwei Monaten sicherlich unter die 10 Prozent-Marke gedrückt.

Natürlich gibt es bei unserer vergleichsweise kleinen Leserschaft auch eine gewisse Schwankungsbreite und keine vollständig stabilen Zahlen wie im globalen Markt. Durchschnittlich zwischen 700.000 und 800.000 Lesern pro Monat mit mehreren Millionen Aufrufen. Wir behalten die Statistiken weiter im Auge und blicken in zwei bis drei Monaten noch einmal herein. Je nachdem, wann sich etwas interessantes tut.