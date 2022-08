Android 12 statt Android 13: Google äußert sich zum merkwürdigen Pixel-Rollout – war genau so geplant!

Google hat am Montag mit dem Rollout von Android 13 auf die Pixel-Smartphones begonnen – aber nicht auf alle. Wir hatten schon sehr früh darüber berichtet, dass vor allem Pixel 6-Besitzer statt Android 13 ein ‚Update‘ auf Android 12 erhalten haben, das natürlich für Verwirrung sorgte. Jetzt hat sich Google auf Nachfrage offiziell dazu geäußert und behauptet, dass es kein Versehen gewesen ist.



Da haben Pixel 6-Besitzer am Montag nicht schlecht gestaunt: Statt das Update auf Android 13 zu erhalten, wurde ihnen plötzlich ein Android 12-Update angeboten, das eine Größe von mehr als 2 Gigabyte hat und voll heruntergeladen und installiert werden kann. Wem das nicht aufgefallen ist oder wer nicht tief in der Android-Materie steckt, wird das möglicherweise zuerst gar nicht bemerkt haben und erst nach der Installation überraschend festgestellt haben, dass man noch gar nicht auf Android 13 unterwegs ist.

Natürlich wurde schnell spekuliert, auch hier im Blog, dass Google da mal wieder ein Fehler unterlaufen ist und man versehentlich eine ältere Version ausgerollt hat. Doch das ist wohl nicht der Fall, denn man hat ein Statement veröffentlicht, das diesen Rollout begründet und nach Absicht aussehen lässt. Hier erst einmal das Statement im Original und darunter automatisch übersetzt in deutscher Sprache.

On August 15, Pixel devices running an old version of Android 12 received a notification about a previously released Android 12 update with bug fixes. The messaging in the notification was confusing with the timing of Android 13, and is currently being changed for clarity.

This update is separate from the Android 13 release that started to roll out to all supported Pixel devices yesterday and will continue over the next few weeks, depending on the carrier.