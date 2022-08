Android: Das neue Google System Update ist da! diese Neuerungen kommen auf alle Smartphones & Tablets

Googles Android-Entwickler haben in diesen Tagen viel zu tun und haben daher wohl erst jetzt die Zeit gefunden, ein weiteres Update auf den Weg zu bringen, das Verbesserungen auf System-Ebene bringt: Dank des modularen Aufbaus des Betriebssystems lassen sich einzelne Bestandteile separat und unabhängig voneinander aktualisieren, was der Weiterentwicklung sehr zugutekommt. Jetzt wurde das erste Google System Update im Monat August veröffentlicht, das für alle Smartphones, Tablets und weitere Geräte ausgerollt wird.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine recht junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen hat man auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den einzelnen Verbesserungen.

Die Google System Updates sind unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der mittlerweile dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates auf Verbesserungen rund um den Google Play Store – so wie in fast jedem Monat. In der ersten Ausgabe dieses Monats ist das nicht anders.

Interessanterweise besteht das erste Google System Update im August zum Teil aus aktualisierten Komponenten, deren Datum mit Juli angegeben wird – wir könnten also auch vom vierten Juli-Update sprechen. Das passt auch sehr gut zu den Verschiebungen im August, zu denen sich Google nach wie vor nicht konkret geäußert hat. Hier das vollständige Listing für den Monat August.









Google Play Store Improvements to Play-as-you-download feature to let gamers start playing mobile games while the app download continues to reduce waiting times.[3]

New Features to help you discover the Apps & Games you love.[3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.[3]

New features to the Play Pass and Play Points programs.[3]

Enhancements to Google Play Billing.[3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.[3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3] Support [Phone] This release adds link groups to GoogleHelp to give users detailed help instructions from apps.[2]

[Phone] Adds support for Material 3 dynamic color in Android Help.[2] System Management & Diagnostics [Phone] New settings screens provide better visibility into and control over the functionality in Google Play services on your device.[2] Utilities [Phone] New UI for AutoFill.[2] Wallet [Phone] Allows users to add new eMoney cards to Google Pay to pay on transit and in stores in Japan.[2] Developer Services New developer features for Google and third party app developers to support Location & Context related developer services in their apps.[2] System Management Updates to system management services that improve security, and stability.[2] [2] Available through Google Play services v33.22 updated on 08/18/2022

[3] Available through Google Play Store v31.1 updated on 07/28/2022.

