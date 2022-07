Pixel 6a & Pixel Buds Pro: Jetzt das Pixel 6a kaufen und Pixel Buds A-Kopfhörer Gratis erhalten! Limitierte Aktion

Die lange Wartezeit ist vorbei: Mehr als zwei Monate nach der offiziellen Präsentation können die beiden neuen Google-Produkte Pixel 6a und Pixel Buds Pro ab sofort vorbestellt werden. Wir haben euch in den letzten Tagen bereits ausführlich über das neue Smartphone und auch die Kopfhörer informiert und wer zuschlagen möchte, sollte das jetzt tun: Es gibt eine starke Vorbesteller-Aktion.



Der Nachfolger des Pixel 4a und Budget-Ableger der Pixel 6-Smartphones ist endlich da: Über zwei Monate nach der Ankündigung öffnet sich jetzt endlich das Zeitfenster für die Vorbestellung des Pixel 6a. Googles Budget-Smartphone konnte ähnlich wie die großen Brüder begeistern und hat das Potenzial, den Verkaufserfolg noch einmal zu wiederholen. Um direkt zu Beginn viele Smartphones zu verkaufen, bietet euch Google eine interessante Aktion: Ihr bekommt Pixel Buds A-Kopfhörer Gratis.

Um diese Aktion zu nutzen, müsst ihr lediglich das Pixel 6a bei einem teilnehmenden Händler kaufen und habt anschließend die Möglichkeit, euch die Gratis-Kopfhörer zu holen. Diese haben einen UVP von 99 Euro, sind am Markt für 80 bis 85 Euro erhältlich und somit liegt auch eure rechnerische Ersparnis in diesem Bereich. Ihr erhaltet das 459 Euro teure Smartphone als für unter 400 Euro – wenn das mal kein guter Deal ist.

Aber nicht nur das Pixel 6a geht heute in die Vorbestellung, sondern auch die Pixel Buds Pro-Kopfhörer können ab sofort bestellt werden. Für die Kopfhörer gibt es leider keine Aktion und vielleicht ist der kombinierte Verkaufsstart mit dem Pixel 6a im Hinblick auf die Vorbesteller-Aktion auch nicht ganz so geschickt gewählt.

Wer sich noch schnell informieren möchte, findet bei uns natürlich alle Details. Alle Details zum Pixel 6a gibt es in diesem Artikel und alle Informationen zu den Pixel Buds Pro findet ihr in diesem Artikel. Die Vorbesteller-Aktion läuft bis einschließlich 1. August, was bei einem offiziellen Verkaufsstart am 28. Juli etwas merkwürdig erscheint. Entweder ist es ein Fehler oder es ist tatsächlich so, wartet jedenfalls nicht zu lange!

Habt ihr das Pixel 6a erhalten, müsst ihr euch auf dieser Seite für die Pixel Buds-Kopfhörer registrieren und das Geschenk anfordern.

