Pixel 6a & Pixel Buds: Googles neues Smartphone ist auf dem Weg – Vorbesteller-Aktion startet am Donnerstag

In zwei Tagen startet Google die nächste Runde der Pixel-Produkte und wird Vorbestellungen für das Pixel 6a und die Pixel Buds Pro annehmen. Beide Produkte wurden schon vor zwei Monaten offiziell vorgestellt und werden nach der einwöchigen Vorbestellungsphase in den Verkauf gehen. Bei Interesse solltet ihr euch auch auf einen Frühstart einstellen, denn Google hat wieder eine starke Aktion vorbereitet.



Das Pixel 6a steht vor der Tür und die Einschätzung, ob es ein Erfolg wird oder nicht, könnte kaum schwerer sein. Nach einem Jahr ohne a-Smartphone (abgesehen von USA und Japan) ist der Bedarf groß. Das Pixel 6 gilt als starkes Smartphone, sodass der Budget-Ableger eigentlich ein großes Interesse hervorrufen sollte. Auf der anderen Seite sind die großen Probleme und die Unzufriedenheit der Pixel 6-Nutzer sowie das am Horizont bereits auftauchende Pixel 7.

Pixel 6a kommt am Donnerstag

Es ist daher nicht abzusehen, wie groß der Ansturm auf das Pixel 6a sein wird. Solltet ihr zu den Nutzern gehören, die schon seit der Ankündigung darauf warten und bereits mit den Hufen scharren, dann wird es spätestens am Donnerstag losgehen: Das Pixel 6a wird ab dem 21. Juli vorbestellbar sein, wobei derzeit nur die Listungen bei Media Markt, Saturn und natürlich im Google Store bekannt sind. Der offizielle Verkaufsstart sowie der Versand der Vorbestellungen erfolgt ab dem 28. Juli.

Aber warum solltet ihr das Smartphone vorbestellen, wenn es vermutlich nicht ausverkauft sein wird? Natürlich gibt es auch bei diesem Pixel-Smartphone wieder eine Vorbesteller-Aktion, mit der alle Nutzer belohnt werden, die sich sofort für das Smartphone entscheiden. Wie bereits seit einigen Tagen bekannt ist, werden die frühen Neo-Pixel 6a-Besitzer etwas auf die Ohren bekommen.









Gratis Pixel Buds-Kopfhörer

Entscheidet ihr euch zwischen dem 21. Juli und 27. Juli spätabends (die exakten Details sind noch nicht bekannt) für ein Pixel 6a, erhaltet ihr die Pixel Buds A-Kopfhörer Gratis dazu. Ich will es nur erwähnen, damit es nicht zu Unklarheiten kommt: Das sind die günstigeren Kopfhörer und nicht die ebenfalls ab diesem Tag verfügbaren Pixel Buds Pro-Kopfhörer. Die Pixel Buds A haben einen UVP von 99 Euro und sind am Markt zwischen 80 und 85 Euro zu haben. In diesem Rahmen liegt dann auch eure Ersparnis beim Pixel 6a-Kauf.

Es ist noch unklar, wie diese Aktion ablaufen wird. Natürlich könnte man die Pixel Buds A einfach mit ins Paket legen, aber das ist unwahrscheinlich. Bisher lief es bei Google häufig so, dass ihr gleichzeitig mit dem Smartphone einen Gutschein für den Google Store erhaltet, in dem ihr die Kopfhörer dann für 0 Euro kaufen könnt. Behaltet im Hinterkopf, dass es dabei in der Vergangenheit oftmals zu langen Wartezeiten und zum Teil nicht verfügbaren Produkten kam. Allerdings waren das auch häufig Bose-Geschenke, die von einer externen Agentur abgewickelt wurden. Gut möglich, dass Google das diesmal selbst regelt, da es sich nur um Google-Produkte regelt.

Bisher sind die Vorbestellungen noch nicht geöffnet, doch bei Amazon USA ist das Pixel 6a bereits gelistet. Nicht ausgeschlossen, dass die Aktion bei einigen Händlern schon morgen Abend beginnt.