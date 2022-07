Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Viele Käufer sind unzufrieden und enttäuscht – wollen zu einer anderen Marke greifen

Google hat mit den Pixel 6-Smartphones sehr große Erfolge einfahren können, die sich nicht nur in hohen Verkaufszahlen, sondern auch einem neuen Vertrauen in die Smartphone-Marke zeigen. Doch womöglich täuscht dieser Eindruck, denn eine aktuelle Umfrage unter US-Nutzern zeigt, dass Googles Pixel die Marke mit der größten Unzufriedenheit unter den Nutzern ist. Jeder Dritte will für das nächste Gerät zu einer anderen Marke greifen.



Die Pixel-Serie war niemals ernsthaft in Gefahr, auch wenn das durch so manche Rückschläge, gröbere Probleme und vergleichsweise geringe Verkaufszahlen immer wieder spekuliert wurde. Dennoch könnte man die Pixel 6-Smartphones als kleine Rettung bezeichnen, denn Google hat sehr viel Entwicklungsarbeit hereingesteckt und bei einem Misserfolg wäre es sicherlich für lange Zeit der letzte größere Anlauf gewesen. Das wiederum hätte auch Folgen für kommende Pixel-Ableger wie Tablet und Watch haben können.

Aber so kam es nicht, denn die Pixel 6-Smartphones riefen seit den ersten Leaks ein sehr großes Interesse hervor, mit jeder Info wurde es größer, als die Vorbestellungen geöffnet wurden brach so mancher Onlineshop zusammen (keine Übertreibung) und die Verkaufszahlen sollen deutlich höher liegen als bei allen Pixel-Smartphones zuvor. Doch der Kauf ist das Eine, der Wiederkauf das Andere. Ob sich der Erfolg der Pixel 6-Smartphones auf die kommenden Generationen und Ableger übertragen lässt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen müssen.

Eine Umfrage lässt vermuten, dass viele Nutzer nur wenig zufrieden sind und sich beim nächsten Smartphone-Kauf nicht mehr nach einem Pixel umsehen werden. Schaut euch dazu einfach mal das folgende Statista-Diagramm an, das die Popularität der Smartphones unter US-Nutzern zeigt. Legt man die Zufriedenheit und Unzufriedenheit der Nutzer übereinander, ist nur Google in einem hohen Minus.









36 Prozent würden sich kein Pixel mehr kaufen. Lediglich Nutzer von LG sind ebenfalls sehr unzufrieden, was aber auch daran liegen könnte, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr aus dem Smartphone-Geschäft ausgestiegen ist und die bestehenden Geräte nur noch Stiefmütterlich behandelt. Das hat man zwar auch vorher schon getan, aber der Ausstieg aus dem Geschäft aufgrund immer schlechterer Verkaufszahlen kam auch nicht überraschend. Nutzer von Apple, Samsung und Motorola hingegen werden ihrer Marke überwiegend treu bleiben.

Aber was ist denn nun das Problem mit den Pixel 6-Smartphones? Die gravierenden Update-Probleme dürfte jeder mitbekommen haben, aber die sind mittlerweile im Griff und sollten nur noch in der Erinnerung der Nutzer negativ verankert sein. Tatsächlich ist der Fingerabdrucksensor eines der größten Ärgernisse, denn dieser reagiert schlecht, langsam und noch dazu nicht immer ganz zuverlässig. Kein Wunder, dass sich Google beeilt hat zu betonen, den Sensor bei folgenden Pixel-Smartphones ausgetauscht zu haben. Das hilft Pixel 6-Nutzern aber nicht weiter.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich das weiter entwickelt. Die Begeisterung für die Pixel 7-Smartphones ist jedenfalls deutlich gedämpfter als bei den Pixel 6-Smartphones. Weil diese aber nur einen kleinen Schritt machen, ist das nicht weiter verwunderlich.

