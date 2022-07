Pixel 6 & Pixel 6 Pro: Neue Chronik der System Updates; so häufig kamen sie pünktlich, zu spät oder gar nicht

Google hat die Pixel 6-Smartphones vor mittlerweile neun Monate auf den Markt gebracht und seitdem natürlich schon häufig mit Updates versorgt, die Sicherheitslücken stopfen aber auch neue Funktionen bringen. Die Zuverlässigkeit der Updates war im ersten halben Jahr allerdings nicht wirklich hoch, sodass dieser Punkt schnell zur größten Schwachstelle geworden ist. In unserer aktualisierten Chronik können wir euch aber zeigen, dass die Probleme vollständig überwunden sind.



Google ist eines der größten Softwareunternehmen der Welt und erreicht mit den eigenen Produkten mehrere Milliarden Menschen. Software ist die große Stärke des Unternehmens, denn man hat sowohl bei der Sicherheit als auch Geschwindigkeit neue Standards gesetzt – und das ist nicht übertrieben. Hardware hingegen ist für Google gefühlt eher Mittel zum Zweck. Auch wenn das mittlerweile ein großer Geschäftsbereich ist, haben die Produkte hauptsächlich die Aufgabe, die Plattformen und Software voranzubringen.

Mit den Pixel 6-Smartphones hat Google zwei sehr starke Geräte auf den Markt gebracht, die rückblickend eines Tages vielleicht als eine der wichtigsten Pixel-Generationen eingestuft werden. Die Linie ist nach sechs Generationen erwachsen geworden und konnte endlich das erreichen, worauf das Unternehmen seit Nexus-Zeiten hingearbeitet hat. Hardware Top, Ausstattung Top und selbst der Tensor-Prozessor kann in der ersten Generation mit der Konkurrenz mithalten und macht direkt keine Probleme. Indirekt schon.

Und dann war es ausgerechnet die Software, die diese großartigen Smartphones in völlig falschem Licht erscheinen lässt und die Käufer verärgert. Google schien massive Schwierigkeiten zu haben oder die Testkapazitäten und Qualitätskontrolle stark abgebaut zu haben. Letztes ist unwahrscheinlich, aber war erstes bei der Entwicklung einer eigenen Prozessor-Plattform nicht absehbar?









Noch nie gab es bei einem neuen Google-Produkt so viele Update-Probleme, Verschiebungen, Notstopps und Verschlechtbesserungen wie bei den Pixel 6-Smartphones. Alle Pixel-Smartphones hatten Kinderkrankheiten, doch sie waren oftmals auf fehlerhafte Abstimmung zwischen Hardware und Software zurückzuführen. Sie waren von Beginn an vorhanden und wurden nicht erst durch das Update auf die Geräte gebracht. Schaut euch einfach einmal die folgende kurze Chronik der Software-Updates der Pixel 6-Smartphones an.

3. November 2021: Das erste Update für die neue Generation sollte schon ein Vorbote sein, worauf man sich in den kommenden Monaten einstellen muss. Ursprünglich wollte man es schon Ende Oktober veröffentlichen und den Smartphone-Nutzern ein frühzeitiges Update bieten. Doch daraus wurde nichts und tatsächlich kam es sogar ein paar Tage später.

Das erste Update für die neue Generation sollte schon ein Vorbote sein, worauf man sich in den kommenden Monaten einstellen muss. Ursprünglich wollte man es schon Ende Oktober veröffentlichen und den Smartphone-Nutzern ein frühzeitiges Update bieten. Doch daraus wurde nichts und tatsächlich kam es sogar ein paar Tage später. Mitte November 2021: Es zeichneten sich Performance-Probleme mit dem Fingerabdrucksensor ab und das drahtlose Aufladen verläuft deutlich langsamer als beworben. Aus diesem Grund gibt es ein weiteres Update, das aber nur die Sensor-Performance etwas verbessert.

Es zeichneten sich Performance-Probleme mit dem Fingerabdrucksensor ab und das drahtlose Aufladen verläuft deutlich langsamer als beworben. Aus diesem Grund gibt es ein weiteres Update, das aber nur die Sensor-Performance etwas verbessert. 13. Dezember 2021: In diesem Monat nahm das Drama seinen Lauf. Das Update kam eine Woche später und hatte nicht alle Teile des Feature Drop an Bord. Schon wenige Stunden nach dem Update gab es erste Berichte über Empfangsprobleme, die sich in den nächsten Tagen weit verbreiten sollten. Innerhalb von zwei Tagen wird der Rollout gestoppt.

In diesem Monat nahm das Drama seinen Lauf. Das Update kam eine Woche später und hatte nicht alle Teile des Feature Drop an Bord. Schon wenige Stunden nach dem Update gab es erste Berichte über Empfangsprobleme, die sich in den nächsten Tagen weit verbreiten sollten. Innerhalb von zwei Tagen wird der Rollout gestoppt. Mitte Dezember 2021: Google bestätigt die Probleme, hat aber noch keinen Fix.

Google bestätigt die Probleme, hat aber noch keinen Fix. 30. Dezember 2021: Nach Weihnachten kündigt Google den Stopp des Dezember-Updates an (der zu diesem Zeitpunkt schon zwei Wochen zurücklag) und stellt einen Fix der Empfangsprobleme für Januar in Aussicht.

Nach Weihnachten kündigt Google den Stopp des Dezember-Updates an (der zu diesem Zeitpunkt schon zwei Wochen zurücklag) und stellt einen Fix der Empfangsprobleme für Januar in Aussicht. Januar 2022: Das Dezember-Update wird vollständig zurückgezogen und von den Servern gelöscht. Pixel 6-Nutzer warten seit Mitte November auf ein Sicherheitsupdate

Das Dezember-Update wird vollständig zurückgezogen und von den Servern gelöscht. Pixel 6-Nutzer warten seit Mitte November auf ein Sicherheitsupdate 6. Januar 2022: Google verkündet, dass sich der Rollout des Januar-Updates für die Pixel-Smartphones um zwei Wochen verschiebt. Am Ende dieser Phase waren viele Pixel 6-Nutzer gut acht Wochen auf einem alten Sicherheitsupdate unterwegs.

Google verkündet, dass sich der Rollout des Januar-Updates für die Pixel-Smartphones um zwei Wochen verschiebt. Am Ende dieser Phase waren viele Pixel 6-Nutzer gut acht Wochen auf einem alten Sicherheitsupdate unterwegs. 14. Januar 2022: Das Update ist endlich da, behebt die Empfangsprobleme und einige weitere Fehler.

Das Update ist endlich da, behebt die Empfangsprobleme und einige weitere Fehler. 7. Februar 2022: Das Update kommt pünktlich und ohne Probleme. Pixel 6-Nutzer hoffen, nun endlich die Startschwierigkeiten überwunden zu haben. Es gibt Berichte über holpriges WLAN und Bluetooth, diese scheinen aber nicht weit verbreitet zu sein.

Das Update kommt pünktlich und ohne Probleme. Pixel 6-Nutzer hoffen, nun endlich die Startschwierigkeiten überwunden zu haben. Es gibt Berichte über holpriges WLAN und Bluetooth, diese scheinen aber nicht weit verbreitet zu sein. 16. Februar 2022: Es gibt ein weiteres Februar-Update, mit dem man offenbar einen Fix nachreicht, des es Anfang Februar nicht in den Rollout geschafft hat.

Es gibt ein weiteres Februar-Update, mit dem man offenbar einen Fix nachreicht, des es Anfang Februar nicht in den Rollout geschafft hat. 7. März 2022: Google veröffentlicht eine riesige Update-Welle: Sicherheitsupdate, Feature-Update, Feature Drop und Android 12L. Nichts davon kommt Anfang März auf den Pixel 6-Smartphones an.

Google veröffentlicht eine riesige Update-Welle: Sicherheitsupdate, Feature-Update, Feature Drop und Android 12L. Nichts davon kommt Anfang März auf den Pixel 6-Smartphones an. 17. März 2022: Google veröffentlicht die erste Android 13-Vorschau für alle Pixel-Smartphones – auch für das Pixel 6.

Google veröffentlicht die erste Android 13-Vorschau für alle Pixel-Smartphones – auch für das Pixel 6. 21. März 2022: Nach dem Start von Android 13 DP1, veröffentlicht Google Android 12L für die Pixel 6-Smartphones und sorgt für Probleme. Wer bereits auf Android 13 DP1 unterwegs ist, kann nicht auf Android 12L wechseln.

Nach dem Start von Android 13 DP1, veröffentlicht Google Android 12L für die Pixel 6-Smartphones und sorgt für Probleme. Wer bereits auf Android 13 DP1 unterwegs ist, kann nicht auf Android 12L wechseln. 21. März 2022: Google rollt das März-Sicherheitsupdate, Feature-Update und Feature Drop für die Pixel 6-Smartphones aus.

Google rollt das März-Sicherheitsupdate, Feature-Update und Feature Drop für die Pixel 6-Smartphones aus. 4. April 2022: Das Sicherheitsupdate wird für alle Pixel-Smartphones veröffentlicht und auch auf Pixel 6 pünktlich ausgerollt.

Das Sicherheitsupdate wird für alle Pixel-Smartphones veröffentlicht und auch auf Pixel 6 pünktlich ausgerollt. April 2022: Die Pixel 6-Smartphones sind auf dem neuesten Stand, aber die Dirty Pipe-Sicherheitslücke (die von Google im Android-Projekt bereits gestopft wurde), wird auf den Pixel 6-Smartphones den gesamten Monat lang nicht geschlossen. Mit Ausnahme des Beta-Kanals.

Die Pixel 6-Smartphones sind auf dem neuesten Stand, aber die Dirty Pipe-Sicherheitslücke (die von Google im Android-Projekt bereits gestopft wurde), wird auf den Pixel 6-Smartphones den gesamten Monat lang nicht geschlossen. Mit Ausnahme des Beta-Kanals. < 2. Mai 2022: Das Update für den Monat Mai wird pünktlich und zeitgleich mit allen anderen Pixel-Smartphones ausgerollt. Die Updates sind überschaubar, aber dafür wird endlich die dringende Dirty Pipe-Sicherheitslücke geschlossen.

Das Update für den Monat Mai wird pünktlich und zeitgleich mit allen anderen Pixel-Smartphones ausgerollt. Die Updates sind überschaubar, aber dafür wird endlich die dringende Dirty Pipe-Sicherheitslücke geschlossen. 6. Juni 2022: Das Update kam pünktlich und war Teil eines großen Pakets, das nicht nur Sicherheitslücken geschlossen hat, sondern auch ein separates Pixel-Update und das Pixel Feature Drop im Gepäck hatte. Allesamt pünktlich und wie angekündigt auch von Beginn an für das Pixel 6.

Das Update kam pünktlich und war Teil eines großen Pakets, das nicht nur Sicherheitslücken geschlossen hat, sondern auch ein separates Pixel-Update und das Pixel Feature Drop im Gepäck hatte. Allesamt pünktlich und wie angekündigt auch von Beginn an für das Pixel 6. 6. Juli 2022: Das Juli-Update hat sich aus nicht vollständig bekannten Gründen für zwei Tage verzögert, aber das galt für alle Pixel-Smartphones. Pixel 6 wurde gleichzeitig mit allen anderen Geräten versorgt und erhielt sogar als einziges ein funktionelles Update zur VoLTE-Nutzung.









Halten wir fest, dass es im ersten halben nur drei Updates gab, die pünktlich und mit einem zugedrückten Auge ohne Probleme kamen: Februar, April und Mai. In allen drei Fällen waren es nur kleinere Updates mit einem eher überschaubaren Umfang an Bugfixes und Sicherheitslücken. Daher konnte man es im April weiterhin pessimistisch sehen, doch die in den folgenden Monaten pünktlich (und vollständig) ausgerollten Updates können endlich vollkommen optimistisch stimmen. Es ist jetzt nicht mehr zu erwarten, dass es besondere Probleme mit den Updates geben wird.

Es lässt sich leider nicht nachvollziehen, woran Googles Entwickler zu knabbern haben / hatten und warum sie die Probleme nicht transparent kommunizieren. Man wird sicherlich nicht jeden Monat erneut feststellen, dass man es nicht pünktlich schafft, sondern eine gewisse Roadmap verfolgen. Natürlich sind Bugs und Lücken nicht vollständig planbar, aber alle anderen Hersteller und die Pixel-Teams der Generationen 3 bis 5 schaffen es ja schließlich auch.

Da hat man gerade noch pünktlich die Kurve bekommen, um gute Vorzeichen für die kommenden Smartphones Pixel 6a und Pixel 7 zu setzen, die ebenfalls mit Tensor ausgerüstet werden. Sobald die Mehrheit der Pixel-Smartphones auf Tensor setzt, kann Google alle Energie in diese Architektur stecken.