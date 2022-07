Pixel 6a: Das ist Googles starke Vorbesteller-Aktion – frühe Käufer erhalten Pixel Buds A Kopfhörer Gratis

Google wird in zwei Wochen das Pixel 6a und die Pixel Buds Pro auf den Markt bringen, aber schon in einer Woche öffnet sich das Fenster für die Vorbestellungen. Dank eines Lesers wissen wir jetzt endlich, welche Vorbesteller-Aktion in diesen sieben Tagen auf uns warten wird. Google gibt künftigen Pixel 6a-Besitzern was auf die Ohren.



Das Pixel 6a wurde bereits vor zwei Monaten offiziell vorgestellt und es folgte eine lange Wartezeit, die sich langsam dem Ende nähert. Ab dem 21. Juni kann das Smartphone vorbestellt werden und ab dem 28. Juni geht es offiziell in den Verkauf. Es war zu erwarten, dass es in der einen Woche des Vorbesteller-Zeitraums eine Aktion geben wird, bisher wurde diese von Google aber noch nicht offiziell verkündet. Jetzt wissen wir es dank eines aufmerksamen Lesers dennoch.

Die Aktion

Wer sich im Vorbesteller-Zeitraum für ein Pixel 6a entscheidet, erhält die Pixel Buds A-Kopfhörer Gratis dazu. Es gibt also keinen Rabatt, sondern ein Geschenk. Das ist nicht wirklich überraschend und viele andere Produkte wären wohl auch nicht infrage gekommen. Die leise Hoffnung, dass es die Pixel Buds Pro Gratis geben würde, war wirklich sehr gering. Dennoch eine nette Aktion, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte, wenn sich das Zeitfenster öffnet.

Die Information wurde im Media Markt Magazin veröffentlicht und gilt damit zumindest beim Elektronikhändler. Es ist zu erwarten, dass das dann auch für andere Händler und sehr wahrscheinlich auch für den Google Store gilt.

